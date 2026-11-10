BERENBERG stuft BASF SE auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BASF nach einer Investorenveranstaltung in New York mit einem Kursziel von 51,50 Euro auf "Hold" belassen. Der Konzernchef Markus Kamieth habe den Eindruck vermittelt, dass das kurzfristige Geschäft robust verlaufe, schrieb Sebastian Bray am Dienstag in seiner Nachbetrachtung. Es herrsche jedoch eine gewisse Unsicherheit darüber, ob die vom Iran-Krieg getriebene Profitabilität im Bereich der Upstream-Chemikalien auch 2027 wieder erreicht werden könne. Die Messlatte für das kommende Jahr liege hoch, doch der Fokus liege vor allem auf einem möglichen Evonik-Deal. Die Spekulationen darüber dürften noch einige Monate ohne eine Entscheidung anhalten./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 54,26EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 10:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sebastian Bray

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 51,50

Kursziel alt: 51,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

