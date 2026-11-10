DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVARTIS AG auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 115 Franken auf "Sell" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis beschäftigte sich in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar mit den vollständigen Daten der kürzlich gescheiterten Pelacarsen-Studie sowie dem klinischen Feedback zu den jüngsten Daten für Remibrutinib bei Multipler Sklerose. Sein Urteil lautet "neutral beziehungsweise leicht positiv"./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 144,7EUR auf Lang & Schwarz (10. November 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 115

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

