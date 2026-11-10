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    Eurokurs behauptet vor US-Inflationsdaten Vortagesgewinne

    Devisen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Euro steigt leicht auf 1,1237 US-Dollar am Vormittag
    • Sinkende Ölpreise stützen den Euro zusätzlich
    • US-Inflationsdaten stehen am Nachmittag im Fokus
    Devisen - Eurokurs behauptet vor US-Inflationsdaten Vortagesgewinne
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag seine zu Wochenbeginn erzielten Kursgewinne etwas ausgebaut. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1237 US-Dollar gehandelt und damit geringfügig höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1193 (Freitag: 1,1165) Dollar festgesetzt.

    Weiter gestützt wurde der Euro durch die aktuell sinkenden Ölpreise. So kostete ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee erstmals seit August wieder weniger als 90 US-Dollar. Derzeit belasten Hoffnungen auf ein absehbares Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran den Ölpreis.

    Die Vereinigten Staaten sind ein wichtiges Ölförderland und der Dollar profitiert daher nicht von einem sinkenden Ölpreis. Zudem wird Rohöl in Dollar gehandelt. Die Nachfrage nach Dollar geht also bei einem sinkenden Preis zurück.

    Im Fokus stehen am Nachmittag Inflationsdaten aus den USA. Dies gelte insbesondere nach den in der letzten Woche deutlich schwankenden Zinserwartungen bezüglich der US-Notenbank Fed, schrieben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

    Die Teuerung in den Vereinigten Staaten liegt bereits seit Langem über dem Zielwert der Fed von zwei Prozent. Perspektivisch gilt zwar laut der Helaba, dass die Spritpreise Entlastungen mit sich bringen, denn seit Ende September seien sowohl Benzin als auch Diesel in den USA günstiger geworden. Die großen dämpfenden Basiseffekte würden aber erst im Frühjahr des kommenden Jahres wirken, sodass die Teuerung zunächst noch hoch bleibe./la/jsl/stk





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