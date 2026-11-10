🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Leichte Kursgewinne - Gesunkene Ölpreise stützen

    Deutsche Anleihen

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreisrückgang stützt deutsche Staatsanleihen
    • Bund-Future legt zu, zehnjährige Rendite fällt
    • US-Daten und Fed-Signal prägen Markterwartungen
    Deutsche Anleihen - Leichte Kursgewinne - Gesunkene Ölpreise stützen
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag angesichts gesunkener Rohölpreise zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,10 Prozent auf 123,22 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,24 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach. Besonders deutlich sanken sie in den hoch verschuldeten Ländern Frankreich und Italien.

    "Der Ölpreis ist gegenwärtig der dominierende Taktgeber für den Markt", schreiben die Experten der Dekabank. Die Ölpreise haben am Dienstag an ihre deutlichen Vortagsverluste angeknüpft. US-Präsident Donald Trump hat die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran für "effektiv vorüber" erklärt. "Wir halten den Status quo aufrecht, und das tun wir auf Drängen der Nachbarländer", sagte Trump nach einem Treffen mit dem katarischen Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

    Der Iran hält jedoch noch an seinen Bedingungen fest. "Die Stärke der Marktreaktion überrascht deshalb, erklärt sich aber auch mit dem gewachsenen politischen Druck auf Trump nach den Zwischenwahlen", schreiben die Dekabank-Experten.

    Die Finanzmärkte schauen auf die am Nachmittag anstehende Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise. Für den Oktober werden lediglich Zahlen für den Monatsvergleich bekannt gegeben. Im entsprechenden Vorjahrsmonat waren die Regierungsbehörden geschlossen (Shutdown) und es wurden keine Daten erhoben. Es fehlt also die Vergleichsbasis. "Die Daten sollten jedenfalls bestätigen, dass die zugrunde liegende Inflationsdynamik weiterhin über dem Fed-Ziel liegt", kommentierte Commerzbank-Experte Christoph Rieger.

    Aus der US-Notenbank Fed gab es zudem deutliche Signale für eine Leitzinserhöhung im Dezember. Christopher Waller, Mitglied des Gouverneursrats der Fed, erklärte am Dienstag in London, dass er eine Zinserhöhung im Dezember, befürworte. Sollte sich der Inflationsanstieg fortsetzen, dann werde er sogar eine Anhebung um einen halben Prozentpunkt befürworten, um die Glaubwürdigkeit der Zentralbank zu wahren. An den Finanzmärkten wird überwiegend mit einer Leitzinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet./jsl/la/zb





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BUND Future - 965264 - DE0009652644

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BUND Future. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Anleihen Leichte Kursgewinne - Gesunkene Ölpreise stützen Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag angesichts gesunkener Rohölpreise zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,10 Prozent auf 123,22 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,24 Prozent. Auch …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     