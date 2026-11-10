Leichte Kursgewinne - Gesunkene Ölpreise stützen

"Der Ölpreis ist gegenwärtig der dominierende Taktgeber für den Markt", schreiben die Experten der Dekabank. Die Ölpreise haben am Dienstag an ihre deutlichen Vortagsverluste angeknüpft. US-Präsident Donald Trump hat die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran für "effektiv vorüber" erklärt. "Wir halten den Status quo aufrecht, und das tun wir auf Drängen der Nachbarländer", sagte Trump nach einem Treffen mit dem katarischen Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag angesichts gesunkener Rohölpreise zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,10 Prozent auf 123,22 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,24 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach. Besonders deutlich sanken sie in den hoch verschuldeten Ländern Frankreich und Italien.

Der Iran hält jedoch noch an seinen Bedingungen fest. "Die Stärke der Marktreaktion überrascht deshalb, erklärt sich aber auch mit dem gewachsenen politischen Druck auf Trump nach den Zwischenwahlen", schreiben die Dekabank-Experten.

Die Finanzmärkte schauen auf die am Nachmittag anstehende Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise. Für den Oktober werden lediglich Zahlen für den Monatsvergleich bekannt gegeben. Im entsprechenden Vorjahrsmonat waren die Regierungsbehörden geschlossen (Shutdown) und es wurden keine Daten erhoben. Es fehlt also die Vergleichsbasis. "Die Daten sollten jedenfalls bestätigen, dass die zugrunde liegende Inflationsdynamik weiterhin über dem Fed-Ziel liegt", kommentierte Commerzbank-Experte Christoph Rieger.

Aus der US-Notenbank Fed gab es zudem deutliche Signale für eine Leitzinserhöhung im Dezember. Christopher Waller, Mitglied des Gouverneursrats der Fed, erklärte am Dienstag in London, dass er eine Zinserhöhung im Dezember, befürworte. Sollte sich der Inflationsanstieg fortsetzen, dann werde er sogar eine Anhebung um einen halben Prozentpunkt befürworten, um die Glaubwürdigkeit der Zentralbank zu wahren. An den Finanzmärkten wird überwiegend mit einer Leitzinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet./jsl/la/zb



