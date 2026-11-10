DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft UNICREDIT SPA auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Giovanni Razzoli sprach in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion von starken Zahlen der Großbank, deren Nettogewinn 17 Prozent über seiner und 14 Prozent über der durchschnittlichen Analystenschätzung gelegen habe./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,48 % und einem Kurs von 84,41EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Giovanni Razzoli

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 78

Kursziel alt: 78

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 78,00 € , was einem Rückgang von -7,62% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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