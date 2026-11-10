DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft UNICREDIT SPA auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Giovanni Razzoli sprach in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion von starken Zahlen der Großbank, deren Nettogewinn 17 Prozent über seiner und 14 Prozent über der durchschnittlichen Analystenschätzung gelegen habe./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,48 % und einem Kurs von 84,41EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Giovanni Razzoli
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 78
Kursziel alt: 78
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Giovanni Razzoli
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 78
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