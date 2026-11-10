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    Jungheinrich senkt 2030er-Ziele - Anleger greifen zu

    ROUNDUP/Keine Überraschung

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    Für Sie zusammengefasst
    • Jungheinrich senkt 2030-Ziele wegen China-Druck
    • Umsatzziel 2030 sinkt auf 7 bis 8 Milliarden Euro
    • Operativer Gewinn erholt sich deutlich im Quartal
    ROUNDUP/Keine Überraschung - Jungheinrich senkt 2030er-Ziele - Anleger greifen zu
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der anhaltende Wettbewerbsdruck aus China und die schleppende Wirtschaft verhageln dem Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich seine mittelfristigen Ambitionen. Jungheinrich müsse die Umsatz- und Ergebnisziele für 2030 an die veränderten Marktbedingungen anpassen, sagte Unternehmenschef Lars Brzoska am Dienstag laut Mitteilung in Hamburg. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte er, nachdem das dritte Quartal durchwachsen ausgefallen war. Die Aktie legte um mehr als fünf Prozent zu und gehörte damit zu den größten Gewinnern im SDax , dem Index für kleinere Unternehmenswerte.

    Die Prognosesenkung komme nicht überraschend, schrieb Bernstein-Analyst Philippe Lorrain in einer ersten Reaktion. Er wertete die niedrigeren Ziele als Risikominimierung und hält es für möglich, dass sie in Kombination mit dem Kursrückgang der Aktie wieder langfristig orientierte Anleger anziehen könnten. Seit Jahresbeginn haben die im Kleinwerteindex notierten Vorzugsaktien von Jungheinrich über ein Drittel an Wert verloren.

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    Für 2030 erwartet Jungheinrich nun einen Umsatz von 7 bis 8 Milliarden Euro und eine Rendite des operativen Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 8 bis 9 Prozent. Bislang standen Erlöse von 10 Milliarden Euro im Plan, wovon 10 Prozent als operatives Ergebnis hängen bleiben sollten.

    Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang der Hamburger im Vergleich zum Vorjahrszeitraum um 2,6 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro. Das war etwas weniger als erwartet. Der Umsatz aber fiel mit einem Plus von 3,5 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro etwas stärker aus.

    Beim operativen Gewinn überraschte Jungheinrich ebenfalls positiv. Vor Zinsen und Steuern blieben knapp 97 Millionen Euro, nach einem operativen Verlust von gut 50 Millionen Euro ein Jahr zuvor, als unter anderem Kosten für die Umsetzung von Sparmaßnahmen anfielen. Nach Steuern stand nun ein Gewinn von gut 61 Millionen Euro, nach minus 65 Millionen Euro vor einem Jahr.

    Jungheinrich und auch der Konkurrent Kion bekommen vor allem Gegenwind aus China. Von dort drängen seit geraumer Zeit Wettbewerber mit günstigeren Maschinen auf den europäischen Markt. Diese Geräte sind nicht zuletzt wegen der konjunkturellen Schwäche in Europa und insbesondere Deutschland bei den Kunden gefragt und mischten zunächst insbesondere das Einstiegssegment auf. Zuletzt mehrten sich aber Hinweise, dass auch das hochpreisigere Segment betroffen ist./lew/mne/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie

    Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,07 % und einem Kurs von 24,46 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Jungheinrich zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der Jungheinrich Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -0,08 %/+95,67 % bedeutet.





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