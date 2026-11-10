UBS stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Buy" belassen. Will Hardcastle attestierte dem Rückversicherer am Montag in seiner Schnelleinschätzung eine gute Entwicklung der Gewinnkennziffern. Es mangele jedoch an erforderlichen Details zur Solvabilität, deren Quote den Konsens verfehlt habe./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 292,4EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 11:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Will Hardcastle
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 295
Kursziel alt: 295
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Will Hardcastle
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 295
Kursziel alt: 295
Währung: EUR
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