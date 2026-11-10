UBS stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Buy" belassen. Will Hardcastle attestierte dem Rückversicherer am Montag in seiner Schnelleinschätzung eine gute Entwicklung der Gewinnkennziffern. Es mangele jedoch an erforderlichen Details zur Solvabilität, deren Quote den Konsens verfehlt habe./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 292,4EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 11:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Will Hardcastle

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 295

Kursziel alt: 295

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 295,00 € , was eine Steigerung von +0,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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