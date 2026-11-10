aap Implantate steigert Umsatz im Q3 2026 trotz hoher Basis um 2 %
Mehr Umsatz, besseres Ergebnis: aap legt im dritten Quartal zu und erzielt nach neun Monaten ein positives IFRS-EBITDA. Nordamerika bleibt ein wichtiger Wachstumstreiber.
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- **Umsatz im dritten Quartal:** aap steigerte den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 2 % auf 3,33 Mio. Euro und übertraf damit erneut ein starkes Vergleichsquartal.
- **Neunmonatsumsatz:** In den ersten neun Monaten 2026 sank der Umsatz nur noch um 1,4 % auf 9,35 Mio. Euro; die Entwicklung verbesserte sich im Jahresverlauf.
- **Ergebnis:** Das EBITDA verbesserte sich in den ersten neun Monaten weiter und lag nach IFRS über der Gewinnschwelle.
- **Nordamerika als Wachstumstreiber:** Der Umsatz stieg im dritten Quartal in lokaler Währung um 2 % und in den ersten neun Monaten um 15 %; zum Start des vierten Quartals wurde der höchste monatliche Auftragseingang des Jahres verzeichnet.
- **Regionale Entwicklung:** EMEA wuchs im dritten Quartal um 3 %, LATAM blieb auf Vorjahresniveau. APAC verzeichnete nach einem außergewöhnlich starken Vergleichsquartal einen Rückgang von 14 %.
- **Ausblick:** aap startet nach eigenen Angaben auf solider Basis ins vierte Quartal und erwartet, den kumulierten Umsatzrückstand in LATAM weiter zu verringern sowie in APAC weitere Fortschritte zu erzielen.
Der Kurs von aap Implantate lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,4100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,70 % im
Minus.
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