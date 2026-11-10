aap Implantate steigert Umsatz im Q3 2026 trotz hoher Basis um 2 % 5 0 Kommentare

Mehr Umsatz, besseres Ergebnis: aap legt im dritten Quartal zu und erzielt nach neun Monaten ein positives IFRS-EBITDA. Nordamerika bleibt ein wichtiger Wachstumstreiber.

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