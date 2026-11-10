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    WDH/Emirates setzt BER-Pläne vorerst aus

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    Für Sie zusammengefasst
    • Emirates setzt BER-Flugpläne vorerst auf Eis
    • BER-Flug ab April hängt von mehr Klarheit im Abkommen ab
    • Emirates darf künftig einen fünften Flughafen anfliegen
    WDH/Emirates setzt BER-Pläne vorerst aus
    Foto: Siarhei - 356130783

    (Die Angaben zu anderen Direktverbindungen vom BER nach Dubai im letzten Absatz waren überholt. Condor hat den Flug aus dem Programm genommen. Eurowings hat den Start der Verbindung auf den 25. November geschoben.)

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Fluggesellschaft Emirates hat ihre Pläne, den Flughafen in Berlin anzufliegen, nach Aussage ihres Präsidenten Tim Clark vorerst ausgesetzt. "Wir hoffen, erneut mit dem Verkehrsministerium hier in Kontakt zu treten, um ein paar Dinge in dieser Hinsicht zu klären", sagte Clark in Berlin vor Journalisten.

    Erst im September hatte die Bundesregierung der Airline in einer Vereinbarung mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zusätzliche Verkehrsrechte eingeräumt. Die deutsche Regierung habe zugestimmt, dass Emirates künftig neben den vier bisherigen Destinationen in Deutschland einen fünften Flughafen mit einer abgestimmten Zahl an Verbindungen anfliegen darf, hieß es damals in einer Mitteilung.

    Alles sei wie am Schnürchen gelaufen, bis der Rest des Abkommens vorgelegen habe, sagte Clark. Dieser sei nicht so großzügig gewesen, wie erhofft.

    Fluggesellschaft fehlt Klarheit

    Wenn das Ministerium bereit sei, in einigen Punkten nachzugeben, sei man bereit, den BER ab dem 1. April anzusteuern. "Aber das wurde zurückgestellt, bis wir mehr Klarheit haben", sagte Clark. Welche Punkte genau der Fluggesellschaft an dem Abkommen nicht passen, führte er nicht aus.

    Emirates äußert seit Jahren den Wunsch, den Flughafen in Schönefeld anfliegen zu dürfen. Bisher fliegt Emirates nach Frankfurt, München, Düsseldorf und Hamburg.

    Mit den neuen Verkehrsrechten dürfte die Airline den Flughafen BER mit ihrem Hub in Dubai verbinden. Dort wären dann zahlreiche Umstiege auf Emirates-Flüge zu weiteren Zielen möglich.

    Die einzige Direktverbindung vom BER nach Dubai wäre es allerdings nicht. Im Winterflugplan bietet Eurowings (ab dem 25. November) Flüge dorthin an./cab/DP/stk







    Verfasst von dpa-AFX
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