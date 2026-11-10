Datron Aktie - Kurs-Wende nach dem Turnaround?

Bei der Datron-Aktie müssen Anleger fast zehn Jahre zurückgehen, um den Beginn des langfristigen Abwärtstrends zu finden: Im September 2017 notierte das Papier bei rund 14,50 Euro. Dieses Niveau wurde seitdem nicht wieder erreicht (siehe auch Tageschart unten). Lediglich im Januar 2022 und im Februar 2023 schob sich die Aktie nochmal in den Bereich von 13,00 beziehungsweise 12,30 Euro.

Danach ging es auf 6,70 Euro bis Januar 2025 abwärts. Dort erfolge, unter heftigen Schwankungen, eine Bodenbildung. Inzwischen hat die Aktie den seit 2022 bestehenden Abwärtstrend gebrochen und schiebt sich an den langfristigen Abwärtstrend heran. Könnte auch dieser Bruch gelingen? Weiterlesen