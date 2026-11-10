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    SUESS MicroTec steigt um 4,33 % und setzt Gewinnserie fort

    Spotlight

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    SUESS MicroTec legt um 4,33 % zu, während Applied Materials, KLA und ASML nahezu auf der Stelle treten.

    Spotlight - SUESS MicroTec steigt um 4,33 % und setzt Gewinnserie fort
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    SUESS MicroTec verzeichnet den dritten Gewinntag in Folge. Einen konkreten Auslöser für den Kursanstieg gibt es nicht. Trotz der Gewinnserie bleibt auf Monatssicht ein Verlust von 28,40 %.

    SUESS MicroTec Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.11.2026

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die SUESS MicroTec Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -43,36 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -5,41 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,40 %. Im Jahr 2026 gab es für SUESS MicroTec bisher ein Plus von +21,63 %.

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    Die Aktie von SUESS MicroTec erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 27,14 %. Über 5 Jahre lag sie bei 12,18 %, über 10 Jahre bei 22,11 %.

    Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

    SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

    Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 921,75 Mio. € wert.

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    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,41 %
    1 Monat -28,40 %
    3 Monate -43,36 %
    1 Jahr +50,66 %
    Stand: 10.11.2026, 11:18 Uhr

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,09 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,42 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +0,31 %.

    SUESS MicroTec Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    SUESS MicroTec

    +4,33 %
    -4,45 %
    -27,67 %
    -42,79 %
    +52,18 %
    +120,97 %
    +91,86 %
    +690,33 %
    +97,29 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023
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