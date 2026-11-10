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    BYD: Aktie verliert im überwiegend schwachen Autosektor

    Rücksetzer

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    Die BYD-Aktie gibt um 1,58 % nach und baut ihr Minus seit Jahresbeginn auf 25,05 % aus.

    Rücksetzer - BYD: Aktie verliert im überwiegend schwachen Autosektor
    Foto: Robert - stock.adobe.com

    Im Autosektor überwiegen die Kursverluste: Auch Toyota, Volkswagen, Tesla und NIO geben nach. Stellantis legt dagegen zu. Unternehmensnachrichten zu BYD liegen zunächst nicht vor.

    BYD aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.11.2026

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die BYD Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -19,88 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um -0,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,70 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BYD -25,05 % verloren.

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    Informationen zur BYD Aktie

    BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

    Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,80 Mrd. € wert.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um höhere Vollkaskokosten des BYD Sealion 7 gegenüber dem Tesla Model Y; als Grund wird die geringe Schadendatenbasis genannt. Zudem wird diskutiert, ob Rekord- und Luxusmodelle zu BYDs Absatz- und Profitabilitätszielen passen. Weitere Themen sind die Schnellladetechnik von BYD/Denza, Ladezeiten und die langfristigen Perspektiven von Elektroautos gegenüber Verbrennern.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BYD eingestellt.

    Zur BYD Diskussion

    BYD Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,64 %
    1 Monat -4,70 %
    3 Monate -19,88 %
    1 Jahr -28,49 %
    Stand: 10.11.2026, 11:19 Uhr

    Die Aktie von BYD erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -5,56 %. Über 5 Jahre lag sie bei -6,37 %, über 10 Jahre bei 15,61 %.

    So schlagen sich die Wettbewerber von BYD

    Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,79 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -0,08 %. Tesla notiert im Minus, mit -0,52 %. Xylem legt um +0,02 % zu NIO notiert im Minus, mit -0,16 %. Stellantis notiert im Plus, mit +0,63 %.

    Lohnt sich ein Investment in die BYD Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der BYD Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur BYD Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    BYD

    -1,46 %
    +0,06 %
    -4,03 %
    -19,31 %
    -27,99 %
    -15,59 %
    -25,68 %
    +322,18 %
    +3.235,39 %
    ISIN:CNE100000296WKN:A0M4W9
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