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    Bayer darf Gerinnungshemmer Sunharbo auch in den USA verkaufen

    ROUNDUP

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    Für Sie zusammengefasst
    • FDA lässt Bayer-Mittel Sunharbo in den USA zu
    • Sunharbo senkt Risiko nach leichtem Schlaganfall
    • Sunharbo soll Xarelto-Umsatzrückgänge abfedern
    ROUNDUP - Bayer darf Gerinnungshemmer Sunharbo auch in den USA verkaufen
    Foto: Bruno Coelho - stock.adobe.com

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Bayer darf auf dem wichtigen US-Markt den Nachfolger des Blockbusters Xarelto zur Schlaganfallvorbeugung verkaufen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA ließ laut einer Mitteilung vom späten Montag das Medikament Sunharbo (Wirkstoff Asundexian) zur Anwendung in Kombination mit einer Thrombozytenaggregationshemmung zur Senkung des Schlaganfallrisikos zu. Die Aktie legte am Dienstag in einem freundlichen Markt leicht um 0,3 Prozent zu.

    Das im Dax notierte Papier hat seit Jahresbeginn mehr als die Hälfte hinzugewonnen. Der Aktienkurs hatte zuletzt von positiven Urteilen in den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten deutlich profitiert.

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    Konkret geht es bei der Zulassung von Sunharbo um den Einsatz bei Erwachsenen, die kürzlich einen leichten bis mittelschweren nicht-kardioembolischen ischämischen Schlaganfall erlitten haben. Gemeint ist also ein Schlaganfall, der durch ein Blutgerinnsel verursacht wurde, das nicht aus dem Herzen stammt. Auch bei erwachsenen Patienten nach einem sogenannten Mini-Schlaganfall darf das Medikament nun in den USA eingesetzt werden. Jüngst hatte bereits China Sunharbo zugelassen.

    Mit der Zulassung erhält das Pharmageschäft von Bayer einen weiteren Wachstumstreiber, der helfen könnte, fortgesetzte Umsatzeinbrüche beim Blutgerinnungshemmer Xarelto sowie dem Augenmedikament Eylea abzufedern. Die beiden Kassenschlager leiden nach Patentabläufen unter der Konkurrenz durch günstigere Nachahmermittel.

    Bei Sunharbo handele es sich um den weltweit ersten zugelassenen Gerinnungshemmer der FXIa-Klasse, erläuterte Michael Leuchten vom Analysehaus Jefferies. Aus Sicht des Experten ist mit dem grünen Licht für das Medikament das Risiko von Bayers Pharmapipeline nun deutlich gesunken. Die US-Zulassung komme aber erwartungsgemäß. Der Fokus dürfte sich nun auf den Markteintritt des Mittels richten und darauf, wie es dort angenommen werde. Zugleich wies er darauf hin, dass Sunharbo nur 40 Prozent aller Schlaganfälle abdecke.

    Studiendaten zum Wirkstoff Asundexian hatten vor knapp einem Jahr unter Anlegern die Hoffnungen auf einen weiteren Pharmakassenschlager wiedererweckt, nachdem Bayer zwei Jahre zuvor noch eine Phase-III-Studie zu Asundexian bei Patienten mit Vorhofflimmern und Schlaganfallrisiko wegen eines Misserfolgs vorzeitig beenden musste. Analysten sehen Asundexian als Blockbuster, trauen dem Mittel also perspektivisch Milliardenumsätze zu.

    Jefferies-Experte Leuchten hält die Marktschätzungen aber für womöglich zu ambitioniert. So geht er zwar von einem adressierbaren Markt von 1,3 Millionen Menschen mit sekundärem Schlaganfall in den USA und der EU aus und damit einem potenziellen Umsatzvolumen von rund 5 Milliarden Euro. Sunharbo traut er davon aber wegen dessen begrenzter Einsetzbarkeit nur rund 2 Milliarden Euro zu./tav/mis/mne/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 56,84 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von -15,31 %/+16,44 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die ausstehende Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs als möglichen Kurstreiber. Teilnehmer erwarten bei positivem Ausgang Kurse um oder über 60 Euro und diskutieren eine Jahresendrallye durch Window Dressing. Nach der zähen Marke von 53 Euro wird weiteres Potenzial bei geringem Verkaufsdruck gesehen. Offen bleiben der Entscheidungszeitpunkt und mögliche Rechtsmittel, die die Wirksamkeit des Vergleichs um Jahre verzögern könnten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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