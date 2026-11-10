Anthropic will doch "nur" 64,4 Milliarden durch Börsengang einsammeln
Neu Infos zum Mega-IPO
Anthropic will beim IPO bis zu 64,35 Milliarden US-Dollar einsammeln. Insgesamt könnte das KI-Unternehmen rund 1,4 Billionen US-Dollar wert sein. Zuvor hatte ein Mitarbeiter versehentlich falsche IPO-Infos versendet.
Der Claude-Entwickler Anthropic konkretisiert seinen Mega-Börsengang: Laut CNBC sollen nach dem aktualisierten Prospekt vom Dienstag 825 Millionen Aktien zu je 70 bis 78 US-Dollar angeboten werden. Am oberen Ende der Spanne ergibt sich somit ein Emissionsvolumen von 64,35 Milliarden US-Dollar. Der Nasdaq-Start unter dem Kürzel ANT wird für Mitte November erwartet.
Laut Berechnungen von Reuters könnte das KI-Unternehmen aus den USA damit bis zu 1,4 Billionen US-Dollar wert sein. Ursprünglich waren sogar bis zu zwei Billionen US-Dollar im Gespräch.
Für die neun Monate bis zum 30. September gab Anthropic bekannt, einen Umsatz von 33,24 Milliarden US-Dollar erzielt zu haben, was einem Anstieg von rund 1.200 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das Unternehmen meldete für diesen Neunmonatszeitraum einen Nettoverlust von 104 Milliarden US-Dollar, der jedoch größtenteils auf die Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Wandelanleihen und derivativen Verbindlichkeiten zurückzuführen war. Im gleichen Zeitraum des Jahres 2025 verzeichnete Anthropic laut der Meldung einen Verlust von 25,1 Milliarden US-Dollar.
Anthropic teilte in seiner am Dienstag eingereichten, berichtigten Meldung mit, dass der Run-Rate-Umsatz Ende Oktober bei rund 81 Milliarden US-Dollar lag, was einem Anstieg von 10 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vormonat entspricht.
Nvidia und Co. legen Milliarden nach
AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia und TSMC haben zudem eine Privatplatzierung über 26 Milliarden US-Dollar vereinbart. Sie sollen Aktien der Klasse N zum IPO-Preis erwerben. Für diese Papiere sind keine Haltefristen mit den Konsortialbanken vorgesehen.
Datenpanne vor dem Börsenstart
Wie Reuters berichtete, waren am Montag zuvor falsche IPO-Unterlagen versehentlich an Banken per E-Mail verschickt worden. In dem Entwurf waren noch 70 bis 80 US-Dollar je Aktie sowie ein Emissionsvolumen von fast 70 Milliarden US-Dollar genannt. Anthropic zog die Preisangaben jedoch als fehlerhaft zurück.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
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