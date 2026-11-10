🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsIPOsvorwärtsAnthropic IPOvorwärtsNachrichten zu Anthropic

    Anthropic will doch "nur" 64,4 Milliarden durch Börsengang einsammeln

    Neu Infos zum Mega-IPO

    609 Aufrufe 609 0 Kommentare 0 Kommentare

    Anthropic will beim IPO bis zu 64,35 Milliarden US-Dollar einsammeln. Insgesamt könnte das KI-Unternehmen rund 1,4 Billionen US-Dollar wert sein. Zuvor hatte ein Mitarbeiter versehentlich falsche IPO-Infos versendet.

    Neu Infos zum Mega-IPO - Anthropic will doch "nur" 64,4 Milliarden durch Börsengang einsammeln
    Foto: Samuel Boivin - NurPhoto

    Der Claude-Entwickler Anthropic konkretisiert seinen Mega-Börsengang: Laut CNBC sollen nach dem aktualisierten Prospekt vom Dienstag 825 Millionen Aktien zu je 70 bis 78 US-Dollar angeboten werden. Am oberen Ende der Spanne ergibt sich somit ein Emissionsvolumen von 64,35 Milliarden US-Dollar. Der Nasdaq-Start unter dem Kürzel ANT wird für Mitte November erwartet.

    Laut Berechnungen von Reuters könnte das KI-Unternehmen aus den USA damit bis zu 1,4 Billionen US-Dollar wert sein. Ursprünglich waren sogar bis zu zwei Billionen US-Dollar im Gespräch.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu AMD Advanced Micro Devices!
    Long
    475,42€
    Basispreis
    3,00
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    531,68€
    Basispreis
    3,08
    Ask
    × 14,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für die neun Monate bis zum 30. September gab Anthropic bekannt, einen Umsatz von 33,24 Milliarden US-Dollar erzielt zu haben, was einem Anstieg von rund 1.200 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das Unternehmen meldete für diesen Neunmonatszeitraum einen Nettoverlust von 104 Milliarden US-Dollar, der jedoch größtenteils auf die Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Wandelanleihen und derivativen Verbindlichkeiten zurückzuführen war. Im gleichen Zeitraum des Jahres 2025 verzeichnete Anthropic laut der Meldung einen Verlust von 25,1 Milliarden US-Dollar.

    Anthropic teilte in seiner am Dienstag eingereichten, berichtigten Meldung mit, dass der Run-Rate-Umsatz Ende Oktober bei rund 81 Milliarden US-Dollar lag, was einem Anstieg von 10 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vormonat entspricht.

    Nvidia und Co. legen Milliarden nach

    AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia und TSMC haben zudem eine Privatplatzierung über 26 Milliarden US-Dollar vereinbart. Sie sollen Aktien der Klasse N zum IPO-Preis erwerben. Für diese Papiere sind keine Haltefristen mit den Konsortialbanken vorgesehen.

    Datenpanne vor dem Börsenstart

    Wie Reuters berichtete, waren am Montag zuvor falsche IPO-Unterlagen versehentlich an Banken per E-Mail verschickt worden. In dem Entwurf waren noch 70 bis 80 US-Dollar je Aktie sowie ein Emissionsvolumen von fast 70 Milliarden US-Dollar genannt. Anthropic zog die Preisangaben jedoch als fehlerhaft zurück. 

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    RedakteurFerdinand Hammer
    Redakteur für Nachrichten
    Mehr anzeigen
    Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge.
    Mehr anzeigen
    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Podcast "Börse, Baby!"



    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Neu Infos zum Mega-IPO Anthropic will doch "nur" 64,4 Milliarden durch Börsengang einsammeln Anthropic will beim IPO bis zu 64,35 Milliarden US-Dollar einsammeln. Insgesamt könnte das KI-Unternehmen rund 1,4 Billionen US-Dollar wert sein. Zuvor hatte ein Mitarbeiter versehentlich falsche IPO-Infos versendet.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     