🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTAG Immobilien AktievorwärtsNachrichten zu TAG Immobilien

    WDH/TAG Immobilien erhöht Ergebnisprognose - Höhere Mieteinnahmen

    ROUNDUP

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Nettomieteinnahmen stiegen um rund zehn Prozent
    • FFO-I-Prognose steigt auf bis zu 200 Millionen Euro
    • Gewinn sank durch niedrigere Immobilienbewertung
    ROUNDUP - WDH/TAG Immobilien erhöht Ergebnisprognose - Höhere Mieteinnahmen
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    (Klarstellung zur Gewinnentwicklung im dritten Absatz.)

    HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien hat in den ersten neun Monaten von höheren Mieteinnahmen profitiert. Die Nettomieteinnahmen stiegen in den neun Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um rund 10 Prozent auf 304,3 Millionen Euro, wie der im MDax notierte Immobilienkonzern am Dienstag in Hamburg mitteilte. Dabei seien die Mieten auf vergleichbarer Basis für den gesamten Bestand in Deutschland um 3,1 Prozent und in Polen um 1,7 Prozent gestiegen. Für das Gesamtjahr hob TAG für den operativen Gewinn (FFO I) die Prognose an und gab zudem einen ersten Ausblick für das kommende Jahr ab.

    Der für die Immobilienbranche wichtige operative Gewinn (FFO I) legte in den drei Quartalen um 12 Prozent auf 152,7 Millionen Euro zu. Für das laufende Jahr peilt der Konzern für die Kennziffer nun 195 bis 200 Millionen Euro an. Zuvor hatte der Konzern das obere Ende von 187 bis 197 Millionen Euro im Plan. Im kommenden Jahr soll das operative Ergebnis 200 bis 210 Millionen Euro betragen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TAG Tegernsee Immobilien AG!
    Long
    10,84€
    Basispreis
    1,24
    Ask
    × 9,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    12,91€
    Basispreis
    1,08
    Ask
    × 13,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Unter dem Strich blieb im Berichtszeitraum ein Gewinn von 156,4 Millionen Euro und damit etwas mehr als die Hälfte des Vorjahresgewinns. Das Unternehmen begründete den Rückgang mit einem niedrigeren Bewertungsergebnis./mne/stk

    TAG Immobilien

    -0,33 %
    +5,84 %
    +16,34 %
    -14,20 %
    -13,71 %
    +3,10 %
    -52,97 %
    +6,13 %
    +1.224,47 %
    ISIN:DE0008303504WKN:830350
    TAG Immobilien direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie

    Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 12,05 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 11:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    TAG Immobilien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von +8,70 %/+67,22 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu TAG Immobilien - 830350 - DE0008303504

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TAG Immobilien. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen möglichen Anstieg der TAG-Aktie auf 12 Euro und die anstehenden Q3-Zahlen. Erhofft werden 0,35 Euro FFO1 im Quartal, 1,05 Euro im Gesamtjahr und ein LTV von 42 %. Diskutiert wird, wie viel davon eingepreist ist. Als mögliche Kurstreiber gelten Short-Eindeckungen. Thema ist auch das von 18 auf 14 Euro gesenkte Deutsche-Bank-Kursziel bei weiterem Kaufvotum: Höhere Zinsen belasten Finanzierung und Immobilienbewertungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TAG Immobilien eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP WDH/TAG Immobilien erhöht Ergebnisprognose - Höhere Mieteinnahmen TAG Immobilien hat in den ersten neun Monaten von höheren Mieteinnahmen profitiert. Die Nettomieteinnahmen stiegen in den neun Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um rund 10 Prozent auf 304,3 Millionen Euro, wie der im MDax notierte …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     