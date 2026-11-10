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    Unternehmen erwarten keinen Aufschwung im nächsten Jahr

    KORREKTUR/IW-Umfrage

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    Für Sie zusammengefasst
    • Unternehmen erwarten keinen Aufschwung im Folgejahr
    • IW-Umfrage zeigt seit 2005 schwächste Erwartungen
    • 32 Prozent erwarten Jobabbau, nur 17 Prozent Zuwachs
    KORREKTUR/IW-Umfrage - Unternehmen erwarten keinen Aufschwung im nächsten Jahr
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    (Falsche Zahl und falscher Titel berichtigt. Michael Grömling ist Konjunkturchef beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Zudem muss es im 3. Absatz heißen: Positive Beschäftigungsaussichten gibt es demnach unverändert bei 17 Prozent rpt 17 Prozent der befragten Unternehmen.)

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Unternehmen in Deutschland rechnen nach einer Umfrage trotz zuletzt besserer Geschäfte nicht mit einem Aufschwung im nächsten Jahr. "Das Strohfeuer der Konjunktur erlischt im kommenden Jahr schon wieder", sagte der Konjunkturchef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Grömling, der "Rheinischen Post".

    Das Institut hatte im Oktober gut 1.000 Unternehmen befragt - Ergebnis: "Die privaten Unternehmen der deutschen Wirtschaft verharrten in der längsten Phase negativer Erwartungen seit 2005 - und das bei Produktion, Beschäftigung und Investitionen", wie Grömling erklärte.

    32 Prozent der Unternehmen gehen demnach davon aus, dass die Beschäftigung bei ihnen sinken wird. Bei der vergleichbaren Umfrage im Frühjahr waren es 29 Prozent gewesen. Positive Beschäftigungsaussichten gibt es demnach unverändert bei 17 Prozent der befragten Unternehmen.

    Das IW wird von Wirtschafts- und Arbeitgeberverbänden sowie Einzelunternehmen finanziert. Das Institut geht nach seiner jüngsten Prognose davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um 1,2 Prozent wächst. Für nächstes Jahr hat es ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes um knapp ein Prozent vorhergesagt. Damit werde zumindest eine "langwierige Schockstarre" überwunden, hieß im September. Es blieben aber viele Unberechenbarkeiten./bf/DP/jha







    Verfasst von dpa-AFX
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