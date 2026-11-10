Trump Media macht plötzlich Millionen – nur nicht im Kerngeschäft
Der Bitcoin-Trick
Trump Media überrascht mit einem massiven Gewinnsprung, der vor allem auf Bitcoin zurückzuführen ist, während das Kerngeschäft weiterhin Verluste schreibt.
- Krypto treibt Trump Medias hohen Quartalsgewinn
- Das Kerngeschäft bleibt weiter in der Verlustzone
- Truth Social steigert den Umsatz um 205 Prozent
- Report: Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Die Trump Media & Technology Group hat im dritten Quartal 2026 einen Nettogewinn von 409,7 Millionen US-Dollar erzielt. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch einen Verlust von 54,8 Millionen US-Dollar verbucht.
Der überraschende Gewinnsprung ist allerdings kaum auf das eigentliche Geschäft zurückzuführen. Vielmehr profitierte der Konzern von massiven Bewertungsgewinnen seiner Kryptowährungen und Wertpapieranlagen.
Insgesamt verbuchte Trump Media realisierte und unrealisierte Gewinne von 496,1 Millionen US-Dollar auf digitale Vermögenswerte, hinterlegte Kryptowährungen und Aktienanlagen. Dem standen unter anderem Verluste von 54 Millionen US-Dollar aus Derivategeschäften gegenüber.
Trotz des hohen Nettogewinns schreibt Trump Media im Kerngeschäft weiterhin rote Zahlen. Das bereinigte EBITDA lag im dritten Quartal bei minus 12,3 Millionen US-Dollar.
15.649 Bitcoin im Besitz
Trump Media setzt zunehmend auf Bitcoin als Bestandteil seiner Unternehmensstrategie. Ende September hielt der Konzern 15.649 Bitcoin, nachdem der Bestand im dritten Quartal netto um 1.510 BTC gewachsen war.
Finanziert wurden die Käufe teilweise durch den Verkauf von Anteilen am Bitcoin-ETF von BlackRock. Zusätzlich hielt Trump Media Ende September noch sieben Millionen Anteile am iShares Bitcoin Trust.
Truth Social steigert Umsatz um 205 Prozent
Immerhin entwickelte sich das Geschäft rund um Truth Social deutlich besser. Der Quartalsumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 205 Prozent auf drei Millionen US-Dollar.
Wesentlich dazu beigetragen haben die Streamingplattform Truth+ und die im August eingeführte Truth API. Allein die zusätzlichen Abonnementeinnahmen dieser Angebote beliefen sich auf 1,8 Millionen US-Dollar.
Dennoch blieb das Mediengeschäft in der Verlustzone und verbuchte ein negatives EBITDA von 4,8 Millionen US-Dollar.
Die Trump-Media-Aktie beendete den Montagshandel mit einem Plus von 1,75 Prozent bei 4,06 US-Dollar und legte nachbörslich nach der Veröffentlichung der Zahlen um weitere 1,5 Prozent zu.
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Podcast "Börse, Baby!"