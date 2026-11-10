Trump Media macht plötzlich Millionen – nur nicht im Kerngeschäft

Der überraschende Gewinnsprung ist allerdings kaum auf das eigentliche Geschäft zurückzuführen. Vielmehr profitierte der Konzern von massiven Bewertungsgewinnen seiner Kryptowährungen und Wertpapieranlagen.

Die Trump Media & Technology Group hat im dritten Quartal 2026 einen Nettogewinn von 409,7 Millionen US-Dollar erzielt. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch einen Verlust von 54,8 Millionen US-Dollar verbucht.

Insgesamt verbuchte Trump Media realisierte und unrealisierte Gewinne von 496,1 Millionen US-Dollar auf digitale Vermögenswerte, hinterlegte Kryptowährungen und Aktienanlagen. Dem standen unter anderem Verluste von 54 Millionen US-Dollar aus Derivategeschäften gegenüber.

Trotz des hohen Nettogewinns schreibt Trump Media im Kerngeschäft weiterhin rote Zahlen. Das bereinigte EBITDA lag im dritten Quartal bei minus 12,3 Millionen US-Dollar.

15.649 Bitcoin im Besitz

Trump Media setzt zunehmend auf Bitcoin als Bestandteil seiner Unternehmensstrategie. Ende September hielt der Konzern 15.649 Bitcoin, nachdem der Bestand im dritten Quartal netto um 1.510 BTC gewachsen war.

Finanziert wurden die Käufe teilweise durch den Verkauf von Anteilen am Bitcoin-ETF von BlackRock. Zusätzlich hielt Trump Media Ende September noch sieben Millionen Anteile am iShares Bitcoin Trust.

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Truth Social steigert Umsatz um 205 Prozent

Immerhin entwickelte sich das Geschäft rund um Truth Social deutlich besser. Der Quartalsumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 205 Prozent auf drei Millionen US-Dollar.

Wesentlich dazu beigetragen haben die Streamingplattform Truth+ und die im August eingeführte Truth API. Allein die zusätzlichen Abonnementeinnahmen dieser Angebote beliefen sich auf 1,8 Millionen US-Dollar.

Dennoch blieb das Mediengeschäft in der Verlustzone und verbuchte ein negatives EBITDA von 4,8 Millionen US-Dollar.

Die Trump-Media-Aktie beendete den Montagshandel mit einem Plus von 1,75 Prozent bei 4,06 US-Dollar und legte nachbörslich nach der Veröffentlichung der Zahlen um weitere 1,5 Prozent zu.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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Pascal Grunow

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte. Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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