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    Jenoptik schwach nach finalen Zahlen - Aktie 2026 aber stark

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Jenoptik fällt 3,8 Prozent auf 35,88 Euro
    • Gewinn je Aktie verfehlt die hohen Erwartungen
    • Bewertung spiegelt positive Halbleiternachrichten wider
    AKTIE IM FOKUS - Jenoptik schwach nach finalen Zahlen - Aktie 2026 aber stark
    Foto: Martin Schutt - dpa-Zentralbild

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Jenoptik haben sich am Dienstag nach endgültigen Quartalszahlen einer weiteren Erholung im Techsektor nicht angeschlossen. Sie verloren als Schlusslicht im MDax zuletzt 3,8 Prozent auf 35,88 Euro. Es fällt ihnen schwer, die 200-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend bei knapp unter 36 Euro zu überwinden.

    Der Optoelektronik-Konzern habe die hohen Erwartungen nicht ganz erfüllt, hieß es am Markt. Laut den Analysten von Oddo BHF fiel der Gewinn je Aktie etwas schlechter aus als gedacht. Die Aktienbewertung reflektiere bereits viele positive Nachrichten zum Halbleitergeschäft.

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    In diesem Jahr haben sich die Papiere schon um mehr als 83 Prozent verteuert, wobei ein Großteil der Kursgewinne in der Zeit von Ende März bis Ende Juni erzielt wurde. Ebenfalls Ende Juni hatten die Papiere ein Rekordhoch bei etwas über 48 Euro erreicht. Von diesem fielen sie anschließend zurück. Unterstützt sind sie im Bereich der 35-Euro-Marke./ajx/jha/

    Jenoptik

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie

    Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 31.374 auf Ariva Indikation (10. November 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Jenoptik zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Jenoptik Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +24,45 %/+43,81 % bedeutet.





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