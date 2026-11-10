RBC stuft WALMART auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 131 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Nach den Zwischenwahlen wirkten Aktien hochwertiger Konsumunternehmen wieder attraktiver als noch vor einer Woche, schrieb Steven Shemesh in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum dritten Quartal. Dadurch liege die Messlatte wohl noch nicht sonderlich hoch. Der Konsumdruck bleibe aber spürbar und dies mache positive Überraschungen von Walmart wenig wahrscheinlich. Das Profil von Chancen und Risiken sei mit Blick auf den Quartalsbericht nicht gerade attraktiv./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 19:01 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 00:15 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 111,6EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Steven Shemesh

Analysiertes Unternehmen: WALMART

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 131

Kursziel alt: 131

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

