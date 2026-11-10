RBC stuft WALMART auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 131 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Nach den Zwischenwahlen wirkten Aktien hochwertiger Konsumunternehmen wieder attraktiver als noch vor einer Woche, schrieb Steven Shemesh in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum dritten Quartal. Dadurch liege die Messlatte wohl noch nicht sonderlich hoch. Der Konsumdruck bleibe aber spürbar und dies mache positive Überraschungen von Walmart wenig wahrscheinlich. Das Profil von Chancen und Risiken sei mit Blick auf den Quartalsbericht nicht gerade attraktiv./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 19:01 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 00:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 19:01 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 00:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 111,6EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Steven Shemesh
Analysiertes Unternehmen: WALMART
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 131
Kursziel alt: 131
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Steven Shemesh
Analysiertes Unternehmen: WALMART
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 131
Kursziel alt: 131
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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