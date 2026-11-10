Medios wird vorsichtiger - Aktie schwächelt - Chart-Bild wackelt

Medios nutzt auf jeden Fall keine KI.

Präsentation voll mit Copy Paste Fehlern.





KI Analyse:





Die Rechenwerke der Quartalsmitteilung (GuV, Bilanz, Kapitalflussrechnung, EPS-Überleitung) gehen auf. Die Fehler stecken vor allem in der Präsentation und in den Begleittexten.





## Präsentation





**Falsche Zahlen**

1. **Folie 10 und 22:** Umsatz 1.663,0 Mio. € statt richtig 1.633,0 Mio. €.

2. **Folie 10:** Eigenkapital 582,1 Mio. € statt 528,1 Mio. €.

3. **Folie 10:** Die Eigenkapitalquote soll um „2.7ppt“ gestiegen sein. Bei 56,7 % gegenüber 55,2 % wären es 1,5 Prozentpunkte.

4. **Folie 10:** Höhere Steuerzahlungen von 2,4 Mio. €. Laut Kapitalflussrechnung sind es rund 5,3 Mio. € (7,8 statt 2,5 Mio. €).

5. **Folie 14:** PST-Umsatzwachstum 9M +8,2 %. Folie 6 und die Meldung nennen 8,4 %.

6. **Folie 16:** IB-Marge Q3 2025 im Text 19,9 %, in der Grafik 19,0 %. Rechnerisch sind es ~19,1 %.

7. **Folie 12:** Die PS-Margen Q3 2025 (2,6 %) und Q3 2026 (2,3 %) passen nicht zu den eigenen Balken. Aus Umsatz und EBITDA im Chart ergeben sich ~2,8 % und ~2,5 %. Folie 11 rechnet dagegen ausdrücklich auf den Außenumsatz, die Bezugsbasis ist also uneinheitlich. Damit muss ich meine frühere Angabe korrigieren: Die Q3-Marge liegt eher bei 2,5 %, bleibt aber der Tiefstwert der Reihe.

8. **Folie 5:** Dort heißt es, die Margen bei „SP“ seien stabil. Gemeint ist vermutlich PS, und deren Marge ist laut eigener Grafik gesunken.





**Veraltet oder widersprüchlich**





9. **Folie 18:** Zu Caelo steht „closing expected shortly“. Das Closing war aber schon am 1. Oktober, wie Folie 21 auch selbst sagt.

10. **Folie 18:** Die Konditionen des Brückenkredits lauten EURIBOR + 0,5 %. In der H1-Präsentation hieß es noch €STR als Referenzzins mit 0,85 % Marge.

11. **Folie 21:** Eine Spalte trägt noch „Status H1“, die anderen „Status 9M“.

12. **Folie 26:** Der Disclaimer datiert die Präsentation auf „August 2026“.

13. **Folien 5, 12, 14, 16:** Dort steht „QoQ growth“, verglichen wird aber mit dem Vorjahresquartal (YoY).

14. **Folie 11:** Das Sternchen „PY impacted“ steht bei 9M 26 statt bei 9M 25. Die Verbesserung bei Services ist mit Minus angegeben („−22,7%“). Der PS-Umsatz steht mit 1.323,4 Mio. €, in der Meldung mit 1.323,5 Mio. €.

15. **Folie 19:** Die Achse ist mit „Sales (€bn)“ beschriftet, die Skala läuft aber in Millionen (0–2.500).





**Formales**





16. **Dezimalkommas:** Die englische Präsentation verwendet deutsche Dezimalkommas („€ 38,8 m“, „−22,7%“, „FTE`s (+4,9)“).

17. **Doppelte Beschriftungen:** Auf den Folien 13, 15 und 17 sind die Beschriftungen im PDF doppelt vorhanden. Vermutlich liegen alte Textfelder verdeckt darunter.

18. **Tippfehler:** „marginimprovement“, „longterm“, „Cost optimization show“, „approx. -1.2m“ ohne €.





## Quartalsmitteilung





1. **Eigenkapitalquote:** In der Tabelle steht 56,6 %, das ist rechnerisch korrekt (528,1/932,2). Im Text auf S. 9 steht „etwa 56,7 %“, ebenso in der Präsentation.

2. **Doppelt beschriebener Kredit (S. 9):** Der Zufluss von 20 Mio. € erscheint einmal als „Nettoaufnahme RCF“ und einmal als „Neuaufnahme Brückendarlehen“. Laut Bilanz und Kapitalflussrechnung kamen netto aber nur ~20 Mio. € neue Schulden hinzu. Es dürfte also derselbe Kredit sein, die Formulierung legt jedoch zwei nahe.

3. **Rohertragsmargen der Segmente (S. 6):** Die Werte für PS (3,4 %) und PST (22,9 %) lassen sich mit dem Außenumsatz nicht nachrechnen. Damit kommt man auf 3,7 % und 23,8 %. Vermutlich wurde auf den Umsatz inklusive Innenumsätzen gerechnet, angegeben ist das aber nicht. Bei IB passt der Wert.

4. **Anteilsbasierte Vergütung:** In der Eigenkapitalveränderung stehen 929 Tsd. €, als Sondereffekt 735 Tsd. €, als zahlungsunwirksamer Aufwand in der Kapitalflussrechnung 1.009 Tsd. €. 2025 waren alle drei Werte identisch (632 Tsd. €). Das ist erklärungsbedürftig.

5. **Eigenkapitalveränderung 2025:** Der Aktienrückkauf ist als „Kapitalherabsetzung“ bezeichnet. Laut Kapitalflussrechnung war es ein Rückkauf eigener Anteile, das gezeichnete Kapital blieb unverändert.

6. **CapEx (S. 2):** Die Q3-Werte stehen mit Minuszeichen (−2.207), die 9M-Werte ohne.

7. **Mitarbeiterzahl (S. 2):** Die Zeile heißt „Mitarbeiter zum 30.09.“, verglichen wird aber mit dem 31.12.2025.

8. **S. 9:** Bei „(31. Dezember 2025: 343,7 €)“ fehlt „Mio.“, bei den eigenen Anteilen fehlt das Minus vor 12,6 Mio. €, und in „17,8. Mio. €“ steht ein überzähliger Punkt.

9. **Kleinigkeiten:** Die Sondereffekte für Q3 stehen einmal mit 4.238, einmal mit 4.239 Tsd. € (Rundung). Es wird zwischen EUR und € gewechselt, und auf S. 7 fehlt ein Satzpunkt.



