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    Medios wird vorsichtiger - Aktie schwächelt - Chart-Bild wackelt

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Medios-Aktien verlieren nach Zahlen 7,2 Prozent
    • Nettoergebnis sinkt um ein Drittel, Umsatz wächst
    • Ebitda-Prognose liegt nun am unteren Spannenende
    AKTIE IM FOKUS - Medios wird vorsichtiger - Aktie schwächelt - Chart-Bild wackelt
    Foto: Jan Woitas - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Medios sind am Dienstag nach Geschäftszahlen und einer vorsichtigeren Prognose unter Druck geraten. Mit einem Kursverlust von 7,2 Prozent auf 10,58 Euro rutschten sie als SDax -Schlusslicht unter die für den mittelfristigen Trend wichtige 100-Tage-Linie und testeten die Unterstützung bei den 21- und 50-Tage-Linien, die für die kurzfristigere Entwicklung bedeutsam sind. Unter der 10-Euro-Marke drohen den Aktien Tiefstände seit dem Jahr 2017.

    Von den seit Ende Oktober verbuchten Kursgewinnen haben die Medios-Papiere mit dem Minus weit mehr als 62 Prozent korrigiert. Im bisherigen Jahresverlauf beträgt der Kursverlust 27 Prozent, wogegen der deutsche Nebenwerte-Index noch 5,7 Prozent im Plus steht.

    Medios hatte für die ersten neun Monate des Jahres einen Einbruch des Nettoergebnisses um ein Drittel berichtet, wogegen der Umsatz um fast 7 Prozent zulegte. Für letzteren bestätigte das Unternehmen sein Jahresziel. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda pre), das von Januar bis September um 5 Prozent gesunken war, erwartet Medios nun aber einen Wert am unteren Ende der bereits im Sommer gesenkten Spanne von 88 bis 92 Millionen Euro./gl/ajx/jha/

    Medios

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    -3,58 %
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    -72,59 %
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    ISIN:DE000A1MMCC8WKN:A1MMCC
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Medios Aktie

    Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 18.145 auf Ariva Indikation (10. November 2026, 11:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Medios Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von +49,53 %/+105,61 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um rückläufige Gewinne, Restrukturierungskosten und Working-Capital-Belastungen nach Q3. Diskutiert werden 18,5 Mio. Euro freier Cashflow nach neun Monaten sowie ein geschätztes KGV von 15, bereinigt 6,5. Zudem stehen sinkende Margen und widersprüchliche Finanzangaben im Fokus. Beim Kurs gelten 11 Euro als wichtige Marke und 11,4–11,5 Euro als Zone zur Stabilisierung. Die Beteiligungsaufstockung durch Luxunion wird positiv gewertet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Medios eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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