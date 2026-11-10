Die German Tech Holding erwartet eine zeitnahe Auflösung der Streitigkeiten mit der SGT Capital-Gruppe

* Forderungen der GTH gegen die SGT-Gruppe * Bereitschaft der GTH zur teilweisen Laufzeitverlängerung eines werthaltig besicherten Darlehens von 4,2 Mio. Euro an die SGT Capital LLC * Erzielung von fünf wichtigen gerichtlichen Erfolgen gegen die SGT-Gruppe * Anzunehmende Urheberschaft einer strafbaren anonymen Email-Schmutzkampagne mit haltlosen Kindesmissbrauchsvorwürfen durch SGT-Partnerin Marianne Rajic * Weiterverbreitung einer verleumderischen E-Mail aus der anonymen Verleumdungskampagne mit haltlosen Kindesmissbrauchsvorwürfen und Abgabe einer mutmaßlich falschen gegenteiligen eidesstattlichen Versicherung durch SGT Partner Carsten Geyer

Frankfurt am Main (IRW-Press/10.11.2026) - [ Pressemitteilung vom 27.08.2026, abgeändert am 10.11.2026 aufgrund einer ohne mündliche Verhandlung ergangenen Gerichtsentscheidung im einstweiligen Rechtsschutz, gegen die die GTH Widerspruch einlegen wird. ]

Frankfurt am Main, 27. August 2026 – Zwischen der durch Hauptversammlungsbeschluss vom 19. August 2026 in German Tech Holding (GTH) umfirmierten bisherigen The Payments Group Holding (PGH), einer 2012 gegründeten Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, und der von Joseph Pacini und Carsten Geyer geführten SGT Capital LLC (SGTLLC) mit Sitz in Cayman und ihren verbundenen Unternehmen (SGT-Gruppe) bestehen seit ihrer Trennung im Februar 2024 Rechtsstreitigkeiten. Die Forderungen der GTH setzen sich zusammen aus 4,2 Mio. Euro Darlehensforderung gegen die SGT Capital LLC, aus 0,5 Mio. Euro Darlehens- und anderen Forderungen gegen die SGT Beteiligungsberatung (SGTBB) und aus 1,4 Mio. Euro Auslagenerstattungsanspruch gegen den SGT Capital Fund II.

Die SGT-Gruppe hatte eine angeblich unvollständige Offenlegung der Streitigkeiten seitens der GTH mehrfach bei der BaFin, der Deutschen Börse und dem Aufsichtsrat der GTH gerügt. Nach dem Ende einer seit März geltenden Stillschweigeabrede berichtet die GTH daher nun umfassend über den aktuellen Stand in seinen verschiedenen Facetten, um es der Kapitalmarktöffentlichkeit zu erlauben, sich ein eigenes Bild der Situation, der Chancen und Risiken zu machen.

Die SGT-Gruppe, ihre Partner, insb. Joseph Pacini und Carsten Geyer, und ihr Vorläuferunternehmen XiO sind oder waren bereits zuvor in eine Vielzahl von Rechtsauseinandersetzungen rund um den Globus verwickelt, sogar teilweise auch untereinander. Ob der Umstand, dass Joseph Pacini während der Zusammenarbeit mit der PGH keine eigenen Kreditkarten besaß und phasenweise auf die Ausleihung einer Kreditkarte des Geschäftsführers der GTH und sonst auf Firmenkreditkarten angewiesen war, die er auch für Privatausgaben nutzte, ein Indiz für den Ausgang der Rechtsstreitigkeiten betreffend XiO darstellen mag, entzieht sich der Kenntnis der GTH.