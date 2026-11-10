UBS stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals und der Ausblick auf das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres entsprächen den Erwartungen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstagmorgen. Er geht am Berichtstag davon aus, dass die Aktien mit der Branche mitschwimmen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,28 % und einem Kurs von 51,17EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 11:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 64
Kursziel alt: 64
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 64
Kursziel alt: 64
Währung: EUR
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