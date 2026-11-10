UBS stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals und der Ausblick auf das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres entsprächen den Erwartungen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstagmorgen. Er geht am Berichtstag davon aus, dass die Aktien mit der Branche mitschwimmen./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,28 % und einem Kurs von 51,17EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 11:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Francois-Xavier Bouvignies

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 64

Kursziel alt: 64

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 64,00 € , was eine Steigerung von +24,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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