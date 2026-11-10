UBS stuft Jungheinrich AG auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Jungheinrich mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Neutral" belassen. Angesichts bereits gesunkener Erwartungen nach der Gewinnwarnung von Kion dürfte der Quartalsbericht positiv aufgenommen werden, schrieb Sven Weier am Dienstagmorgen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,73 % und einem Kurs von 24,38EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 11:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Sven Weier
Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 24
Kursziel alt: 24
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sven Weier
Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 24
Kursziel alt: 24
Währung: EUR
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