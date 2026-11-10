UBS stuft Jungheinrich AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Jungheinrich mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Neutral" belassen. Angesichts bereits gesunkener Erwartungen nach der Gewinnwarnung von Kion dürfte der Quartalsbericht positiv aufgenommen werden, schrieb Sven Weier am Dienstagmorgen./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,73 % und einem Kurs von 24,38EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 11:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sven Weier

Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 24

Kursziel alt: 24

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 24,00 € , was einem Rückgang von +-0,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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