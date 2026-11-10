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    Hamborner Reit erhöht FFO-Prognose - Aktie im Plus

    ROUNDUP

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    Für Sie zusammengefasst
    • Hamborner hebt FFO-Prognose für 2026 deutlich an
    • Niedrigere Mietkosten stützen den Jahresausblick
    • FFO sinkt, Hamborner schreibt neunmonatigen Verlust
    ROUNDUP - Hamborner Reit erhöht FFO-Prognose - Aktie im Plus
    Foto: adobe.stock.com

    DUISBURG (dpa-AFX) - Geringere Kosten im Vermietungsgeschäft lassen den Immobilienkonzern Hamborner Reit optimistischer auf das Gesamtjahr blicken. Das operative Ergebnis werde sich 2026 zwischen 42,0 und 44,0 Millionen Euro bewegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Duisburg mit. Bislang standen 38,0 bis 42,0 Millionen für die in der Immobilienbranche wichtige Kennziffer Funds from Operations (FFO) im Plan. Der SDax -Konzern musste zuletzt weniger Geld in die Hand nehmen für Instandhaltungsmaßnahmen sowie für Mietanreize. Die Aktie legte zu.

    Sie stand am späten Vormittag rund 4 Prozent im Plus und setzte ihre seit Anfang Oktober laufende Seitwärtstendenz damit fort. Während dieser hat die Aktie die Marke von 4,20 Euro nicht mehr überschritten, unter die sie nach einer längeren Schwächephase gerutscht war.

    Überhaupt brauchten Anleger in den vergangenen Monaten starke Nerven: Den Kursgewinnen zu Jahresbeginn, folgten einige Auf und Abs, die Ende Mai auf dem bislang höchsten Niveau in diesem Jahr mündeten. Anfang Juni hatte es dann einen deutlichen Kursrutsch gegeben, dem die benannte Schwächephase im Herbst folgte. Ende Dezember 2021 notierte die Aktie noch bei rund 10 Euro.

    Wegen der im Vorjahr erfolgten Verkäufe gingen in den ersten neun Monaten die Erlöse aus Miete und Pacht im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht zurück auf 67,3 Millionen Euro. In der Folge und in Kombination mit höheren Finanzierungskosten reduzierte sich das operative Ergebnis (FFO) um 6 Prozent auf 34,5 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Verlust von 11,8 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 9,2 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

    Die Ergebnisse des dritten Quartals lägen im Rahmen seiner Erwartungen, schrieb MPCM-Analyst Philipp Kaiser. Seine bisherigen Schätzungen für das laufende Jahr lägen allerdings unter den neuen Zielwerten des Unternehmens. Er will die Informationen in sein Modell einbeziehen.

    Kaiser verwies weiterhin darauf, dass Hamborner Reit nun mit höheren Refinanzierungskosten für Kredite rechnet, die in den kommenden Monaten fällig werden, nachdem die Europäische Zentralbank im September die Zinsen erhöht hat. Dem wirkten die niedrigeren Vermietungskosten positiv entgegen, wobei abzuwarten sei, ob diese sich als dauerhaft erwiesen und so auch 2027 stützen können./lew/mne/stk

    Hamborner REIT

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    ISIN:DE000A3H2333WKN:A3H233
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hamborner REIT Aktie

    Die Hamborner REIT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 18.145 auf Ariva Indikation (10. November 2026, 11:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hamborner REIT Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Hamborner REIT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,7100 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +69,49 %/+69,49 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Hamborner REIT - A3H233 - DE000A3H2333

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Hamborners Bewertung und die Attraktivität gegenüber Anleihen angesichts hoher Kursverluste. Diskutiert werden der Abschlag zum EPRA-Wert von 8,85 Euro je Aktie, gestiegene stille Reserven und weitere Immobilienabwertungen. Die Q3-Zahlen mit angehobener FFO-Prognose werden teils positiv bewertet. Zudem werden eine Dividende von 0,34–0,35 Euro je Aktie erwartet und fehlende Ankäufe hinterfragt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Hamborner REIT eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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