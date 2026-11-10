Fed-Gouverneur Waller für Dezember-Zinserhöhung - auch größerer Schritt denkbar

LONDON (dpa-AFX) - US-Notenbank-Gouverneur Christopher Waller befürwortet eine Zinserhöhung im Dezember und schließt dabei auch eine Anhebung um 0,50 Prozentpunkte nicht aus. Sollte sich die Inflation weiter beschleunigen, würde er eine Anhebung in dieser Höhe unterstützen, um die Glaubwürdigkeit der Zentralbank zu wahren, sagte er am Dienstag in London. Die Wirtschaft sei stark und der Arbeitsmarkt stabil, aber die Inflation sei weiter zu hoch. Er knüpfte seine Empfehlung an die Inflationsdaten für Oktober, die am Nachmittag veröffentlicht werden.

"Wenn sich, wie ich erwarte, die monatliche Inflationsrate im Oktober verbessert, neige ich dazu, eine Anhebung unseres Leitzinses um 25 Basispunkte zu unterstützen", sagte Waller. "Sollten die im Laufe des Tages veröffentlichten Verbraucherpreisdaten für Oktober jedoch den letzten beiden Monatswerten ähneln - mit einer Kern-Inflation von rund 0,3 Prozent oder sogar höher -, dann könnte eine stärkere geldpolitische Maßnahme erforderlich sein", sagte er. "In diesem Fall sollte meiner Meinung nach eine Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte bei der Dezember-Sitzung in Betracht gezogen werden." An den Finanzmärkten wird nur eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte erwartet.

Die Finanzmärkte dürften jetzt noch stärker auf die Daten schauen. Für den Oktober werden nur Zahlen für den Monatsvergleich bekannt gegeben. Vor einem Jahr waren die Regierungsbehörden geschlossen (Shutdown) und es wurden keine Daten erhoben. Es fehlt also die Basis für einen Jahresvergleich./jsl/la/jha/



