MPCM stuft CEWE auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Cewe trotz gesenkter Ergebnisprognose von 158 auf 161 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die neue Prognose resultierte aus höheren Transaktionskosten im Zuge der Übernahme von Kodak Moments, schrieb Philipp Kaiser am Dienstag. Die Umstellung des Bewertungsmodells auf ausstehende Aktien und der spätere Bewertungsstichtag glichen dies allerdings mehr als aus./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:40 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:40 / CET
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 115,4EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: MPCM
Analyst: Philipp Kaiser
Analysiertes Unternehmen: CEWE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 161
Kursziel alt: 158
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Philipp Kaiser
Analysiertes Unternehmen: CEWE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 161
Kursziel alt: 158
Währung: EUR
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