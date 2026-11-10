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    MPCM stuft CEWE auf 'Buy'

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    MPCM stuft CEWE auf 'Buy'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Cewe trotz gesenkter Ergebnisprognose von 158 auf 161 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die neue Prognose resultierte aus höheren Transaktionskosten im Zuge der Übernahme von Kodak Moments, schrieb Philipp Kaiser am Dienstag. Die Umstellung des Bewertungsmodells auf ausstehende Aktien und der spätere Bewertungsstichtag glichen dies allerdings mehr als aus./ck/rob/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:40 / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 115,4EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: MPCM
    Analyst: Philipp Kaiser
    Analysiertes Unternehmen: CEWE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 161
    Kursziel alt: 158
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m




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    Verfasst von dpa-AFX Analysen
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