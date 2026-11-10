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    37 Prozent mehr Gewinn! Warum die On-Aktie trotzdem abstürzt

    Rekordmarge von 72,6 Prozent

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    On steigert den Gewinn um 37 Prozent und erzielt eine Rekordmarge. Trotzdem fällt die Aktie. Die unveränderte Umsatzprognose enttäuscht Anleger.

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    Der Schweizer Sportartikelhersteller On hat im dritten Quartal 2026 erneut kräftig zugelegt. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 17,2 Prozent auf 931,4 Millionen Schweizer Franken (rund 1,14 Milliarden US-Dollar). Analysten hatten laut LSEG lediglich 929,3 Millionen Franken erwartet.

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    Noch stärker entwickelte sich der Gewinn. Unter dem Strich verdiente On 162,8 Millionen Schweizer Franken und damit 36,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kletterte um 42,7 Prozent auf 256,8 Millionen Franken. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 22,6 auf 27,6 Prozent.

    Besonders bemerkenswert ist die Bruttogewinnmarge. Sie erreichte mit 72,6 Prozent einen neuen Höchststand, nachdem sie im Vorjahr noch bei 65,7 Prozent gelegen hatte. Allerdings profitierte das Unternehmen von US-Zollerstattungen in Höhe von 52,6 Millionen Franken. Ohne diese hätte die Marge bei 66,9 Prozent gelegen.

    On wächst besonders stark in Asien

    Ein wichtiger Wachstumstreiber bleibt der Direktvertrieb über eigene Geschäfte und Onlinekanäle. Die entsprechenden Umsätze stiegen um 25 Prozent auf 393,3 Millionen Franken. Mittlerweile erzielt On rund 42 Prozent seiner Erlöse direkt mit Endkunden. Regional entwickelte sich vor allem das Asiengeschäft dynamisch. Hier legten die Umsätze um 31,1 Prozent auf 189,9 Millionen Franken zu. In Europa, dem Nahen Osten und Afrika erzielte On ein Wachstum von 17,9 Prozent auf 251,4 Millionen Franken. Auf dem amerikanischen Kontinent stiegen die Erlöse um 12,4 Prozent auf 490,1 Millionen Franken.

    Auch das Geschäft mit Sportbekleidung gewinnt an Bedeutung. Während der Schuhumsatz um 15,4 Prozent auf 843,7 Millionen Franken zulegte, wuchs die Bekleidungssparte um 38,7 Prozent auf 69,5 Millionen Franken. Besonders die Zusammenarbeit mit Schauspielerin Zendaya und neue Sneaker-Modelle sollen zusätzliche Kunden ansprechen.

    Prognose erhöht – aber nicht beim Umsatz

    Angesichts der hohen Profitabilität hob On seine Margenprognose für das Gesamtjahr an. Einschließlich der US-Zollerstattungen erwartet das Unternehmen nun eine Bruttomarge von rund 67,5 Prozent. Ohne diesen Sondereffekt sollen es etwa 66 Prozent werden, nachdem zuvor mindestens 65 Prozent prognostiziert worden waren. Die Umsatzprognose bleibt dagegen unverändert. On rechnet weiterhin mit Erlösen zwischen 3,47 und 3,56 Milliarden Schweizer Franken. Auf währungsbereinigter Basis entspricht dies einem Wachstum im niedrigen Zwanzig-Prozent-Bereich.

    Für das wichtige Weihnachtsquartal erwartet der Konzern eine Beschleunigung des Umsatzwachstums. Trotz des intensiven Wettbewerbs will On an seiner Premiumstrategie festhalten und weitgehend auf Preisnachlässe verzichten.

    Aktienrückkauf über eine Milliarde US-Dollar

    Zusätzliche Unterstützung für die Aktie soll ein im September angekündigtes Aktienrückkaufprogramm liefern. Bis Ende 2029 will On eigene Aktien im Wert von bis zu einer Milliarde US-Dollar zurückkaufen.

    Gleichzeitig drängt der Konzern in neue Sportarten. Mit der Verpflichtung des französischen Fußballstars Kylian Mbappé will On insbesondere im weltweiten Fußballgeschäft Fuß fassen und seine Markenbekanntheit weiter erhöhen. An der Börse überwog zunächst dennoch die Skepsis. Die in New York notierten Aktien verloren im volatilen vorbörslichen Handel zeitweise rund vier Prozent. Seit Jahresbeginn hat das Papier damit bereits fast 20 Prozent an Wert eingebüßt.

    Dass On trotz der Rekordmarge seine Umsatzprognose nicht anhebt, könnte die Anleger enttäuschen. Zudem stammt ein Teil der außergewöhnlich hohen Profitabilität aus einmaligen Zollerstattungen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die On Holding Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,66 % und einem Kurs von 31,65EUR auf Lang & Schwarz (10. November 2026, 12:28 Uhr) gehandelt.

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    RedakteurPaul Späthling
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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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