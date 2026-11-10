MPCM stuft Fuchs SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Fuchs SE von 47 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Schmierstoffe werden immer benötigt, schrieb Sebastian Ubert am Dienstag. Mehr als 90 Prozent der Nachfrage aus der Automobilindustrie entfalle auf den Ersatzbedarf, während die Erstbefüllung lediglich etwa 2 Prozent des Weltmarktes ausmache. Er hob seine Schätzungen an./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:45 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 43,36EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 11:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MPCM

Analyst: Sebastian Ubert

Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 53

Kursziel alt: 47

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

