MPCM stuft Gea Group auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Gea nach Zahlen von 67 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Stefan Augustin verwies am Dienstag auf den sprunghaften Anstieg der Aufträge des Maschinenbauers im dritten Quartal sowie auf die rekordhohe Marge. Die aktuelle Aktienanzahl nach dem Aktienrückkauf sowie die angehobenen Schätzungen für die Jahre 2027 und 2028 glichen eine höhere Kapitalkostenprognose mehr als aus./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 71,70EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: MPCM
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 68
Kursziel alt: 67
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
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