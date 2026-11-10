MPCM stuft Gea Group auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Gea nach Zahlen von 67 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Stefan Augustin verwies am Dienstag auf den sprunghaften Anstieg der Aufträge des Maschinenbauers im dritten Quartal sowie auf die rekordhohe Marge. Die aktuelle Aktienanzahl nach dem Aktienrückkauf sowie die angehobenen Schätzungen für die Jahre 2027 und 2028 glichen eine höhere Kapitalkostenprognose mehr als aus./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:45 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 71,70EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MPCM

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 68

Kursziel alt: 67

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 68,00 € , was einem Rückgang von -5,16% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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