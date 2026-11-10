MPCM stuft Patrizia auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. Wegen Transaktionsgebühren habe das operative Ergebnis des Immobilienkonzerns im dritten Quartal über seiner Schätzung gelegen, schrieb Philipp Kaiser am Dienstag. Der Analyst verwies zudem auf die präzisierten Jahresziele hin./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:45 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,65 % und einem Kurs von 6,62EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 11:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MPCM

Analyst: Philipp Kaiser

Analysiertes Unternehmen: Patrizia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 11

Kursziel alt: 11

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

