Vorsichtigere Jahresprognose belastet Medios - Aktie verliert deutlich

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Medios mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -2,36 % hinnehmen.

Ein Gewinnrückgang nach neun Monaten und eine vorsichtigere Jahresprognose setzen Medios unter Druck. Vorstandschef Thomas Meier erwartet das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen für 2026 nun am unteren Ende der bisherigen Prognosespanne. Preisrückgänge, höhere Kosten und ungünstige regulatorische Rahmenbedingungen bremsen die Geschäftsentwicklung des Spezialpharma-Unternehmens.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Medios Aktie damit um -2,80 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,85 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Medios -25,96 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,52 % geändert.

Die Aktien von Medios sind am Dienstag nach Geschäftszahlen und einer vorsichtigeren Prognose unter Druck geraten. Mit einem Kursverlust von 7,2 Prozent auf 10,58 Euro rutschten sie als SDax -Schlusslicht unter die für den mittelfristigen Trend …

Preisrückgänge, gestiegene Kosten und ungünstige regulatorische Rahmenbedingungen bremsen die Entwicklung beim Spezialpharma-Unternehmen Medios . Nach einem Gewinnrückgang in den ersten neun Monaten dämpfte Vorstandschef Thomas Meier nochmals seine …

Der Spezialpharma-Unternehmen Medios wird für das Jahr nochmals etwas vorsichtiger. Unternehmenschef Thomas Meier rechnet nun 2026 mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda pre) am unteren Ende der bereits im …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cardinal Health, McKesson und Co.

Cardinal Health, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,53 %. McKesson notiert im Plus, mit +0,74 %.

Medios Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,80 % 1 Monat +3,85 % 3 Monate -2,36 % 1 Jahr -12,43 %

Informationen zur Medios Aktie

Stand: 10.11.2026, 12:00 Uhr

Medios ist ein Spezialpharma-Großhändler und -Dienstleister mit Fokus auf patientenindividuelle Therapien (v. a. Onkologie, seltene Erkrankungen). Kern: Handel mit Spezialarzneien, Herstellung patientenindividueller Zubereitungen, Logistik- und Servicelösungen für Apotheken. Marktstellung: einer der führenden Spezialpharma-Player in Deutschland. Konkurrenten: Phoenix, Noweda, Alliance Healthcare, Zur Rose/DocMorris. USP: Spezialisierung auf Hochpreis-Spezialpräparate, enge Apothekenkooperationen, integrierte Wertschöpfung von Beschaffung bis Herstellung.

Es gibt 26 Mio. Medios Aktien. Damit ist das Unternehmen 275,97 Mio.EUR € wert.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Medios Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Neunmonatszahlen von Medios: Trotz 6,7 % Umsatzwachstum sanken EBITDA pre und operativer Cashflow. Diskutiert wird, ob die Schwäche bereits erwartet war und wie stark Restrukturierung und Working Capital belasten. Die Jahresprognose wurde bestätigt, das EBITDA pre wird am unteren Ende erwartet. Beim Kurs stehen die Stabilität und ein mögliches Unterschreiten von 10 Euro im Fokus. Ein Beitrag beziffert das bereinigte KGV auf 6,5.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Medios eingestellt.

Die Aktie von Medios erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -11,14 %. Über 5 Jahre lag sie bei -22,09 %.

Medios Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Medios Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Medios Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.