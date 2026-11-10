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    Weiter auf Erholungskurs - Dax nähert sich Rekordhoch

    Aktien Frankfurt

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    Für Sie zusammengefasst
    • Sinkende Ölpreise treiben den Dax weiter nach oben
    • Infineon glänzt, Jenoptik enttäuscht mit Zahlen
    • Henkel und Jungheinrich steigen, Medios verliert
    Aktien Frankfurt - Weiter auf Erholungskurs - Dax nähert sich Rekordhoch
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank weiter sinkender Ölpreise hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag an seine Vortageserholung angeknüpft. Der Dax stieg gegen Mittag um 1,2 Prozent auf 26.579 Punkte. Damit nähert sich der Leitindex seinem Rekordhoch vom vergangenen Donnerstag bei 26.692 Punkten. Der MDax gewann 0,9 Prozent auf 31.356 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,1 Prozent aufwärts.

    Am Freitag war der Dax deutlich zurückgefallen, weil nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Bedenken hinsichtlich einer stärkeren Regulierung des KI-Sektors größer geworden waren. Die Zweifel scheinen sich inzwischen etwas zu zerstreuen. Vor allem aber helfen die weiter sinkenden Ölpreise den Aktienkursen nach oben, nachdem US-Präsident Donald Trump die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran für "effektiv vorüber" erklärt hatte.

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    Fallende Ölpreise dämpfen die Inflationssorgen und können somit eine weniger straffe Geldpolitik bedeuten. Wie sich die Inflation in den USA im Oktober entwickelt hat, werden am Nachmittag anstehende Daten zeigen.

    Ansonsten beschäftigt die letzte heiße Woche der Berichtssaison die Anleger. Dabei steht unter anderem die Bilanz von Infineon im Fokus. Der Halbleiterkonzern erwartet nach einem Umsatz- und Gewinnsprung im abgelaufenen Geschäftsjahr ein deutlich anziehendes Wachstum im aktuellen Geschäftsjahr 2026/27. Dabei profitiert das Unternehmen weiter von einer hohen Nachfrage nach Stromchips für KI-Rechenzentren. Die Aktie stieg als Spitzenreiter im Dax um 5,0 Prozent. Tags zuvor hatte sie bereits im Zuge einer deutlichen Erholung der KI- und Halbleiterwerte um 6,3 Prozent zugelegt.

    Dagegen schlossen sich die Aktien von Jenoptik der Erholung im Techsektor nicht an und verloren nach finalen Zahlen als Schlusslicht im MDax 4,1 Prozent. Das Optoelektronik-Unternehmen habe die hohen Erwartungen für das dritte Quartal nicht ganz erfüllt, hieß es am Markt. Laut den Analysten von Oddo BHF fiel der Gewinn je Aktie etwas schlechter aus als gedacht. Die hohe Aktienbewertung reflektiere bereits viele positive Nachrichten zum Halbleitergeschäft. Die Aktie ist seit Jahresanfang stark angestiegen.

    Die Vorzüge von Henkel setzten mit plus 2,6 Prozent ihren zuletzt starken Lauf fort und erklommen den höchsten Stand seit rund anderthalb Jahren. Der Konsumgüterhersteller bestätigte seine Ende Oktober angepassten Jahresziele. Die Quartalszahlen seien insgesamt sehr stark und die nun veröffentlichten Details unterstrichen die beeindruckende Entwicklung, hieß es von den Analysten von Bernstein Research.

    Der Kalidünger- und Salzproduzent K+S schärfte seinen Ausblick für den Gewinn 2026 nach den Zahlen zum dritten Quartal nach. In den drei Monaten bis Ende September steigerte das Unternehmen den Umsatz um gut 6 Prozent, während der operative Gewinn um rund 2,4 Prozent sank. Die K+S-Papiere büßten 1,4 Prozent ein.

    Die Titel von Medios gerieten nach Geschäftszahlen und einer vorsichtigeren Prognose mit minus 4,9 Prozent unter Druck. Im bisherigen Jahresverlauf beträgt der Kursverlust 27 Prozent. Das Spezialpharma-Unternehmen hatte für die ersten neun Monate des Jahres einen Einbruch des Nettoergebnisses um ein Drittel berichtet.

    Die Aktien von Jungheinrich stiegen um 5,5 Prozent auf das höchste Niveau seit September. Seit Jahresanfang steht aber noch immer ein Minus von 31 Prozent zu Buche. Der Staplerhersteller bestätigte seine Ziele für 2026. Die Analysten von Jefferies schrieben, der angepasste Rahmenplan bis 2030 lasse Luft nach oben für die Gewinnschätzungen./edh/stk

    --- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,91 % und einem Kurs von 86,32 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von +25,98 %/+88,98 % bedeutet.





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