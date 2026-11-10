Siemens-Übernahme: Dieser Deal soll alles beschleunigen

Die Siemens-Aktie reagierte positiv auf die Übernahmepläne und legte auf Xetra um 2,2 Prozent auf rund 277 Euro zu (Stand 11:54 Uhr MEZ).

Siemens baut sein Geschäft mit Halbleiter-Software aus und will dafür den deutschen Spezialisten Lauterbach übernehmen. Beide Unternehmen haben eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Mit der Übernahme will Siemens seine Position im Markt für Software zur Entwicklung und Prüfung von Mikrochips stärken. Der Abschluss ist für die erste Jahreshälfte 2027 geplant. Voraussetzung sind die üblichen Genehmigungen der Wettbewerbsbehörden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Siemens will Chipentwicklung beschleunigen

Lauterbach entwickelt Werkzeuge, mit denen Hersteller eingebettete Software und komplexe Chiparchitekturen testen und Fehler aufspüren können. Die Technologien des Unternehmens ergänzen das bestehende Angebot von Siemens zur hardwaregestützten Überprüfung von Halbleitern.

Durch die Kombination beider Lösungen sollen Entwickler Hardware und Software künftig in einem gemeinsamen Arbeitsablauf überprüfen können. Dadurch lassen sich Fehler früher erkennen, Entwicklungsprozesse beschleunigen und Produkte schneller auf den Markt bringen. Tests sollen zudem bereits möglich sein, bevor der physische Chip überhaupt hergestellt wurde.

"Mit Lauterbach bauen wir unser branchenführendes EDA-Portfolio für den Halbleiterentwurf weiter aus", sagte Cedrik Neike, Vorstandsmitglied von Siemens und Chef der Industriesparte Digital Industries. Die Kombination ermögliche es Kunden, ihre Produkte bereits vor der eigentlichen Chipproduktion zu testen und zu optimieren. Das könne die Entwicklungszeit erheblich verkürzen.

Deutscher Spezialist mit 60 Millionen Euro Umsatz

Lauterbach wurde 1979 von Lothar und Stephan Lauterbach gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Nähe von München. Das Unternehmen beschäftigt rund 170 Mitarbeiter und betreut weltweit mehr als 1.200 Kunden. Dazu zählen Unternehmen aus der Automobilindustrie, der Halbleiterbranche und der Telekommunikation.

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Lauterbach einen Umsatz von rund 60 Millionen Euro. Siemens erwartet durch die Übernahme erhebliche zusätzliche Umsatzpotenziale. Beide Unternehmen arbeiten bereits mit zahlreichen gemeinsamen Kunden zusammen.

Vor allem Trends wie künstliche Intelligenz, softwaredefinierte Fahrzeuge, das Internet der Dinge und komplexere Prozessorarchitekturen erhöhen den Bedarf an integrierten Entwicklungs- und Testlösungen.

Auch Lauterbach-Mitgründer und Technikchef Stephan Lauterbach sieht in der Verbindung der Technologien große Chancen. Die zunehmende Verschmelzung von Hardware- und Softwareentwicklung verändere die Anforderungen der Branche grundlegend. Gemeinsam mit Siemens wolle man Entwicklern einen umfassenderen Einblick in das Zusammenspiel beider Bereiche ermöglichen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,43 % und einem Kurs von 276,9EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 12:26 Uhr) gehandelt.

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Saskia Reh

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Saskia Reh unterstützt das Team von wallstreetONLINE seit August 2025. Zuvor hat sie sich bereits mit Finanzthemen rund um die Börse, nachhaltige Geldanlagen und Edelmetalle wie Gold gewidmet. Abseits der Finanzwelt lebt Saskia ihre kreative Seite aus: Ob im aufwendigen Cosplay, auf Twitch oder bei ausgedehnten Spaziergängen mit ihrem Hund in der Natur. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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