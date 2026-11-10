Iran meldet Explosionen an Öltankern

Ja, die Zeit mit Unterversorgung scheint erstmal vorbei. Von daher sollten wir das Jahres-Top hinter uns haben, selbst bei aller Volatilität, die aktuell noch da ist. Die Hochrisiko-Transits mit Umpumpen des Öls hinter der Straße von Hormus auf die Zieltanker aktuell noch mit bis zu 30$ Extra-Kosten pro Barrel zu Buche (Quelle: tecson). Daher kommen die 90+ $ Ölpreis. Und die nimmt dann jeder anderer Ölförderer natürlich auch dankend an für sein Öl.

Dauerhaft unter 90$ kommen wir erst wieder, wenn die Situation um Hormuz / Bab al Mandeb geklärt ist und Standard-Tanker wieder den kompletten Transit nonstop übernehmen können.





Ein zusätzliches Problem sind noch die Raffineriekapazitäten, wo gerade bei Dieel und Heizöl noch Knappheit herrscht. Super gibts schon wieder verbreitet für <2€ an der Säule... außer am frühen Nachmittag. Habs hier gestern zufällig beobachten können: Ein Sprung von 35 Cent. Das ist schon maximaler Irrsinn mit der 12Uhr-Regel. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/keks.gif