„Integrieter Volvo Co-Pilot" gewinnt Red Dot Design Award

ESKILSTUNA, Schweden, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Volvo Construction Equipment (Volvo CE) wurde für den integrierten Volvo Co-Pilot mit dem Red Dot Award 2026: Brands & Communication Design ausgezeichnet. Die internationale Jury würdigte das einheitliche digitale Erlebnis über das Maschinenportfolio hinweg.

Der integrierte Volvo Co-Pilot vereint Maschinenfunktionen, Kommunikation, digitale Dienste, Kameraansichten und Produktivitätstools in einer intuitiven Bedienerumgebung. Die gemeinsame Plattform schafft Vertrautheit über Maschinentypen hinweg und berücksichtigt unterschiedliche Anforderungen.

„Bei einem großartigen Bedienererlebnis geht es darum, komplexe Technologie für menschliche Nutzer einfach und intuitiv zu gestalten", sagt Mikael Lundaby, Head of Experience Design bei Volvo Group Design. „Der integrierte Volvo Co-Pilot zeigt, was möglich ist, wenn Design-, Entwicklungs- und Maschinenplattform-Teams eine gemeinsame Vision verfolgen und sich von den Erkenntnissen der Bediener leiten lassen.

Im Kern einheitlich, im Detail maßgeschneidert

Dumper, Bagger und Radlader erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Bediener wechseln jedoch häufig zwischen diesen Maschinentypen. Der Co-Pilot hält Steuerung, visuelle Gestaltung, Interaktionslogik und gängige Funktionen einheitlich. Kontextbezogene Funktionen und maßgeschneiderte Arbeitsmodi passen das Erlebnis an Maschine und Aufgabe an. Das kann die Einarbeitung erleichtern, den Maschinenwechsel unterstützen und den Schulungsaufwand verringern.

Kameraansichten und sicherheitsbezogene Informationen sind integriert. Das System stellt relevante Informationen kontextbezogen bereit. Befährt ein Dumper eine steile Steigung und sieht der Fahrer hauptsächlich den Himmel, können automatisch Frontkameras für die Bodensicht aktiviert werden. Bei Baggern bündelt der Co-Pilot Informationen aus Volvo Smart View und der Hinderniserkennung, um die Übersicht über Personen und Hindernisse rund um die Maschine zu unterstützen. Da Maschinensystem und Co-Pilot zusammenarbeiten, können Sicherheitsfunktionen direkt auf die Maschine einwirken.

Der Co-Pilot ist als Android-basiertes Touchscreen-Display in der Kabine installiert. Er unterstützt beim Überwachen des Ladungsgewichts, beim präzisen Graben mit Dig Assist und beim Nutzen von Stabilitätsfunktionen. Aufgabenbezogene Anzeigen sollen Ablenkungen reduzieren.

Die skalierbare Systemarchitektur ermöglicht die Weiterentwicklung digitaler Dienste, softwaregestützter Funktionen und vernetzter Lösungen im Maschinenportfolio. Over-the-Air-Updates können die Plattform während der Lebensdauer der Maschine verbessern. Fahrer können das System bereits im Dumper Volvo A50 erleben, der 2026 ebenfalls einen Red Dot Product Design Award erhielt.

Der integrierte Co-Pilot knüpft an den ursprünglichen Volvo Co-Pilot an, der 2016 auf der bauma vorgestellt wurde. Die Entwicklung erfolgte in Zusammenarbeit von Volvo CE, der Volvo Group und CPAC Systems.

Mehr Informationen finden Sie hier: https://www.volvoce.com/global/en/news-and-events/news-and-stories/202 ....

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