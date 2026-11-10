BERENBERG stuft VODAFONE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vodafone nach Zahlen und angehobener Prognose im operativen Geschäft mit einem Kursziel von 140 Pence auf "Buy" belassen. Der Serviceumsatz des Telekomkonzerns sei im zweiten Geschäftsquartal stärker als am Markt erwartet gestiegen, schrieb Paul Sidney am Dienstagmorgen. In Deutschland sei der Umsatz allerdings rückläufig gewesen, während er in Großbritannien zugenommen habe./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 09:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 1,385EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Paul Sidney

Analysiertes Unternehmen: VODAFONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1,4

Kursziel alt: 1,4

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

