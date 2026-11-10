Ölpreis fällt erstmals seit August unter 90 US-Dollar
- Brent fällt erstmals seit August unter 90 Dollar je Barrel
- E10 und Diesel werden mit sinkendem Ölpreis günstiger
- Kriegsende ungewiss, Ölpipeline erneut angegriffen
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Der Ölpreis ist am Dienstag mit Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs erstmals seit August unter 90 Dollar je Barrel gefallen. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar zeitweise 89,92 US-Dollar, ein Minus von 2,9 Prozent. Zuletzt lag der Preis wieder etwa über der runden Marke.
Grund dafür sind Hoffnungen auf ein Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran. Diesmal kamen die Impulse dafür aus dem Weißen Haus: Präsident Donald Trump hat die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran für "effektiv vorüber" erklärt. "Wir halten den Status quo aufrecht, und das tun wir auf Drängen der Nachbarländer", sagte Trump nach einem Treffen mit dem katarischen Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.
Die Zuversicht mit Blick auf ein Ende der militärischen Auseinandersetzungen ist seit den US-Zwischenwahlen Anfang letzter Woche gewachsen. Die Demokraten im Kongress erwägen derzeit, die am 11. Dezember auslaufende Frist für einen Regierungsstillstand zu nutzen, um Trump dazu zu drängen, den Krieg zu beenden. Er steht nach der Pleite der Republikaner bei den Kongresswahlen unter Druck, den Krieg zu beenden.
Benzinpreis wieder unter zwei Euro
Mit fallenden Ölpreisen sinkt auch der Druck auf Autofahrer, die noch im September unter Rekordpreisen an den deutschen Tankstellen litten. Superbenzin der Sorte E10 kostete zuletzt nach Angaben des ADAC wieder weniger als 2 Euro. Auch Diesel verbilligte sich.
Unklare Lage am Golf
Es ist jedoch noch unklar, ob die gemäßigtere Rhetorik zu greifbaren Fortschritten bei der Beendigung des von den USA und Israel ausgelösten Kriegs führen wird. Denn zum einen hat sich die politische Unsicherheit verschärft, nachdem Israels Premierminister Benjamin Netanjahu seine parlamentarische Mehrheit verloren hat. Stattdessen soll jetzt der Vorsitzende der Mitte-Partei Jaschar, Gadi Eisenkot, eine Koalition bilden.
Zum anderen hat der Iran-Krieg immer noch massive und direkte Auswirkungen auf die gesamte Golfregion. So ist die wichtige Ost-West-Ölpipeline in Saudi-Arabien nach Angaben des Energieministeriums erneut Ziel eines Angriffs geworden. Durch diese werden unter Umgehung der faktisch immer noch blockierten Straße von Hormus große Mengen Rohöl vom Persischen Golf zum Roten Meer transportiert./la/stkyyfx/DP/la
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Der Irankrieg hat den Trend zu erneuerbaren Energiequellen deutlich verstärkt. Die Nachfrage nach Öl wird in den nächsten Jahren fallen. 2 Meldungen dazu
"IEA Sees 4,800 GW of New Renewables by 2031
"Elektroautos legen kräftig zu, Verbrenner verlieren
Den größten Ausschlag gab es bei den Antrieben. Fabrikneue Elektroautos (BEV) verbuchten einen satten Sprung nach vorn: 94.086 Neuzulassungen bedeuten ein Plus von 79,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Reine Stromer sicherten sich damit einen Marktanteil von 37,0 Prozent
Ja, die Zeit mit Unterversorgung scheint erstmal vorbei. Von daher sollten wir das Jahres-Top hinter uns haben, selbst bei aller Volatilität, die aktuell noch da ist. Die Hochrisiko-Transits mit Umpumpen des Öls hinter der Straße von Hormus auf die Zieltanker aktuell noch mit bis zu 30$ Extra-Kosten pro Barrel zu Buche (Quelle: tecson). Daher kommen die 90+ $ Ölpreis. Und die nimmt dann jeder anderer Ölförderer natürlich auch dankend an für sein Öl.
Wow, Leute Trump rächt sich durch Markt Manipulation und macht sich die Taschen voll. Seine Wähler gehen dem am Arsch vorbei, es wird nicht besser sondern noch schlimmer. Trump erpresst sein Volk in dem er erwartet wie ein Herrscher gehuldigt zu werden. Die Amis haben keinen Verstand, sonst wäre dieser Idiot nie an die Macht gekommen. Was er jetzt sagt ist in 5 Minuten schon wieder erledigt und wird von ihm als Fakenews dargestellt, wenn man den auch noch einen Videobeweis vorlegt ist das KI Fake, so seine Behauptung. Sein Hobby ist Lügen und betrügen, die eigene Familie verdient und die Amerikaner müssen Dreck fressen. Sollte der Ölpreis auch noch auf 200 steigen ist es ihm egal, da ja andere schuld sind. Bei uns ist es das rechte und konservative Lager. Das DT einer Psychopath ist weis man doch schon lange und wen juckts ?