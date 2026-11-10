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    Kurse legen weiter zu - Rückgang der Ölpreise treibt an

    Aktien Europa

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    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Börsen steigen dank sinkender Ölpreise
    • Infineon profitiert von starkem Ausblick und Wachstum
    • US-Inflationsdaten entscheiden mit über den Zinspfad
    Aktien Europa - Kurse legen weiter zu - Rückgang der Ölpreise treibt an
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag weiter zugelegt. Der Rückgang der Ölpreise und die anhaltende Erholung des Halbleitersektors gaben den Märkten Rückenwind. "Die geopolitische Entwicklung liefert derzeit wichtige Argumente für steigende Aktienkurse", merkte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets zur Entspannung am Ölmarkt an. "Die USA scheinen vorerst keine weiteren militärischen Aktionen gegen den Iran in Betracht zu ziehen."

    Der EuroStoxx 50 stieg zur Mittagszeit um 1,22 Prozent auf 6.366,94 Punkte. Außerhalb des Euroraums legte der Schweizer Leitindex SMI um 0,67 Prozent auf 15.046,85 Punkte zu. Der britische FTSE 100 kletterte um 0,35 Prozent auf 10.820,36 Punkte.

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    Die Aufmerksamkeit ist auf die US-Inflationsdaten am Nachmittag gerichtet. "Ein nachlassender Preisdruck könnte die Hoffnungen auf eine weniger restriktive Geldpolitik stützen", so Lipkow. "Sollten die Daten dagegen erneut Inflationsrisiken signalisieren, könnten die Sorgen vor weiteren Zinserhöhungen schnell zurückkehren."

    An der Spitze der Einzelsektoren lagen Finanzwerte und zyklische Aktien. Im Technologiesegment ragten Infineon heraus. Der Halbleiterhersteller erwartet nach einem Umsatz- und Gewinnsprung ein deutlich anziehendes Wachstum im Geschäftsjahr 2026/27. Die Aktie gewann 5,5 Prozent.

    Weniger gefragt waren dagegen defensive Werte. Im Telekomsektor verloren Aktien von Vodafone 1,4 Prozent. Die Analysten der US-Bank JPMorgan sprachen von durchwachsenen Zahlen. Der Umsatz habe minimal über den Erwartungen gelegen. Das operative Ergebnis und der Schuldenstand hätten sie derweil knapp verfehlt.

    Schwächster Sektor waren die Ölwerte. Hoffnungen auf ein absehbares Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran drückten die Ölpreise nach unten. Diesmal kamen die Impulse aus dem Weißen Haus: Präsident Donald Trump hat die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran für "effektiv vorüber" erklärt. Die Zuversicht mit Blick auf ein Ende der militärischen Auseinandersetzungen ist seit den US-Zwischenwahlen gewachsen./mf/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,60 % und einem Kurs von 51,33 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von +26,43 %/+89,65 % bedeutet.





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    Verfasst von dpa-AFX
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