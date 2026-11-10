Elmos schwach - Metzler: Bei Prognose etwas mehr erwartet

Veyzel Taze von der Privatbank Metzler attestierte Elmos ein solides Quartal. Angesichts der bekräftigten Jahresziele fühlt er sich mit seinen Prognosen weiter wohl. Ebenso wie Experte Abed Jarad von MWB Research hob er die attraktive Bewertung der Aktien hervor. Nachdem Elmos zuletzt wiederholt die Erwartungen übertroffen habe, habe er aber zumindest mit einer Anhebung der unteren Enden der Zielspannen gerechnet, merkte Taze an./gl/ajx/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,95 % und einem Kurs von 117 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Elmos Semiconductor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8100 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +81,35 %/+85,66 % bedeutet.