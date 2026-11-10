Elmos schwach - Metzler: Bei Prognose etwas mehr erwartet
AKTIE IM FOKUS
- Elmos verliert trotz guter Quartalszahlen an Börse
- Umsatz und operatives Ergebnis steigen deutlich
- Analysten loben Bewertung, vermissen höhere Ziele
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Halbleiterhersteller Elmos hat den Markt am Dienstag weder mit einem starken Wachstum noch mit dem bestätigten Ausblick überzeugt. Gegen Mittag zählten die Aktien mit minus 2,3 Prozent zu den größten Verlierern im MDax . Sie hatten sich erst jüngst etwas vom Tief seit Ende Januar erholt.
Elmos hatte im dritten Quartal dank der hohen Nachfrage nach Elektronikchips den Umsatz um gut 18 Prozent gesteigert. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (operatives Ebit) legte sogar um gut 29 Prozent zu und das Nettoergebnis um mehr als die Hälfte.
Veyzel Taze von der Privatbank Metzler attestierte Elmos ein solides Quartal. Angesichts der bekräftigten Jahresziele fühlt er sich mit seinen Prognosen weiter wohl. Ebenso wie Experte Abed Jarad von MWB Research hob er die attraktive Bewertung der Aktien hervor. Nachdem Elmos zuletzt wiederholt die Erwartungen übertroffen habe, habe er aber zumindest mit einer Anhebung der unteren Enden der Zielspannen gerechnet, merkte Taze an./gl/ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie
Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,95 % und einem Kurs von 117 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Elmos Semiconductor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +81,35 %/+85,66 % bedeutet.
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Quelle: Elmos Semiconductor Insidertrades
Am 11.05.2026 hat Thomas Lehner (Aufsichtsrat Elmos Semiconductor) 3.305 Aktien, zu einem Kurs von 177,36 EUR verkauft.
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