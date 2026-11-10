OMV profitiert vom Öl- und Gaspreisniveau

OMV (AT0000743059) hat in Q3 dank starker Raffineriemargen und höherer Öl- und Gaspreise deutlich mehr verdient. Das operative Ergebnis stieg erwartungsgemäß um 68 Prozent auf 2,12 Mrd. Euro., das Segment Fuels legte um 172 Prozent auf 1,12 Mrd. Euro zu. Die europäische Raffinerie-Referenzmarge hat sich mehr als verdreifacht. Energy steigerte das bereinigte operative Ergebnis um 51 Prozent auf 936 Mio. Euro: Höhere Preise und niedrigere Förderkosten glichen geringere Mengen aus. Chemicals blieb dagegen unter Druck; das Ergebnis sank um 72 Prozent auf 63 Millionen Euro. Für 2026 erhöhte OMV die Annahmen für Brent auf über 95 Dollar pro Barrel, für den Gaspreis auf rund 45 Euro je Megawattstunde und für die Raffinerie-Referenzmarge auf rund 25 Dollar je Fass.

Das Discount-Zertifikat der DZ Bank mit der ISIN DE000DN422G4 generiert beim Kaufpreis von 65,30 Euro eine maximale Rendite von 2,70 Euro oder 11,1 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 19.3.27 zumindest auf Höhe des Caps von 68 Euro schließt. Im negativen Szenario gibt’s eine Aktie.

Bonus-Strategie mit 15,5 Prozent Puffer (Juni)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der SG mit der ISIN DE000FG4D5W6 ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 75 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 60 Euro bis zum Bewertungstag 18.6.27 nie berührt oder unterschritten wird, erhalten Anleger den Bonus- und Höchstbetrag; andernfalls eine Aktienlieferung. Beim Kaufpreis von 68 Euro liegt der maximale Gewinn bei 7 Euro (Rendite 16,7 Prozent p.a.). Attraktives Pricing: Das Zertifikat ist ca. 4,3 Prozent günstiger als die Aktie (Abgeld).

Einkommensstrategie mit 12 Prozent p.a. Rendite (September)

Die Aktienanleihe der Raiffeisen Bank International (RBI) mit der ISIN AT0000A3WR05 zahlt unabhängig von der Kursentwicklung einen Kupon von 13,15 Prozent p.a. Durch Kauf über pari beträgt die effektive Rendite 12 Prozent p.a., sofern die Aktie am 17.9.27 auf oder über dem Basispreis von 70 Euro notiert. Andernfalls erhalten Anleger 14 Aktien (=1.000/70 Euro, dazu Bruchteile im Barausgleich).

ZertifikateReport-Fazit: Hohe Raffineriemargen und ein starkes Energiegeschäft stützen OMVs Kurspotenzial. Eine Erholung der Chemie könnte zusätzlichen Schub geben. Risiken sind sinkende Öl- und Gaspreise, eine Normalisierung der Raffineriemargen sowie geopolitisch bedingte Lieferprobleme und die anhaltende Chemieschwäche. Zertifikate punkten mit Sicherheitspuffern und der Chance auf Seitwärtsrenditen.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von OMV Aktien oder von Anlageprodukten auf OMV Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de