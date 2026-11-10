Bitzero erhält alle Hochspannungskomponenten mit langen Lieferzeiten für sein Vorzeige-Rechenzentrum in Norwegen und informiert die Aktionäre in einem Brief des Gründers & CEO über die wichtigsten Punkte

Mit der Anlieferung von zwei 60-MVA-Transformatoren ist die Lieferung aller Hochspannungskomponenten mit langen Lieferzeiten abgeschlossen, die für den Ausbau des Standorts auf eine Gesamtkapazität von bis zu 110 MW benötigt werden. Davon sind bereits 40 MW ans Stromnetz angeschlossen.

Vancouver, British Columbia, 9. November 2026 / IRW-Press / Bitzero Holdings Inc. (Nasdaq: AIBZ) (CSE: AIBZ.U) (FWB: 000) („Bitzero“ oder das „Unternehmen“) hat heute den nachfolgenden Brief von Gründer, Chair und Chief Executive Officer Mohammed Bakhashwain an die Aktionäre veröffentlicht.

Sehr geehrte Aktionäre,

Die beiden 60-MVA-Transformatoren, die für unser norwegisches Vorzeige-Rechenzentrum in Namsskogan (der „Standort Namsskogan“) bestellt wurden, sind nun in Norwegen eingetroffen. Mit ihrem Eintreffen ist die Anlieferung aller Hochspannungs-Elektroanlagen mit langen Vorlaufzeiten, die für die Erweiterung des Standorts auf bis zu 110 MW benötigt werden, abgeschlossen. Für Bitzero ist dieser Meilenstein das Ergebnis einer jahrelangen Planung sowie frühzeitiger Investitionen in die kritische Infrastruktur. Für die Aktionäre bedeutet er einen entscheidenden und konkreten Fortschritt auf dem Weg zur Inbetriebnahme der Stromversorgung und wirtschaftlichen Entwicklung des Standorts Namsskogan.

Bedarf sucht nach verfügbarem Strom

Die US-Zwischenwahlen haben die Aussichten für die Entwicklung von Rechenzentren grundlegend verändert. In mehreren wichtigen Bundesstaaten wählten die Wähler Kandidaten, die sich für die Einschränkung oder den Stopp der Errichtung von Rechenzentren eingesetzt hatten. Derzeit werden in 46 Bundesstaaten 575 aktive Beschränkungen erfasst. In Texas, wo laut Schätzung von Analysten etwa ein Viertel der bis zum Jahr 2030 geplanten US-Rechenzentrumskapazität ans Netz gehen wird, wurden neue Netzanschlüsse für große Stromverbraucher vorläufig ausgesetzt, bis die Prüfung einer Netzanschluss-Warteliste mit Anträgen über insgesamt knapp 474 GW abgeschlossen ist.

Was zu diesem politischen Wandel erschwerend hinzukommt, sind technische Einschränkungen, die sich durch keine Wahlen lösen lassen. In den wichtigen US-Märkten beträgt die Wartezeit für Netzanschlüsse drei bis vier Jahre. Die beantragten Stromanschlussleistungen für geplante US-Rechenzentren haben mittlerweile die Marke von 700 GW überschritten. Von den 16 GW Kapazität, die für 2026 angekündigt wurden, befanden sich im Sommer dieses Jahres nur etwa 5 GW in Bau.

Die Nachfrage ist nach wie vor gegeben. Nur wird nun nach neuen Versorgungsquellen gesucht. Die nordischen Länder bieten einen attraktiven Mix aus kostengünstiger erneuerbarer Energie, einer kühlen Umgebungstemperatur, günstigen Bedingungen für den Ausbau von Rechenzentren und einem transparenten Regulierungsrahmen. Laut CBRE erreichten die Vertragsabschlüsse für KI-orientierte Colocation-Lösungen im europäischen Markt im ersten Halbjahr 2026 ein Volumen von 420 MW, verglichen mit 89 MW im ersten Halbjahr 2025. Von dieser vertraglich vereinbarten Kapazität sind 66 % für Neocloud-Anbieter in den nordischen Ländern vorgesehen.

Bitzeros Chance besteht darin, seinen mit Wasserkraft versorgten Standort Namsskogan und seinen eigenen Standort in Kokemäki, Finnland, für Kunden mit Kapazitätsbedarf in dieser Region in Betrieb zu nehmen. Unsere Genehmigungsverfahren dauern nur Quartale, nicht Jahre. Wir verfügen über ein stabiles Stromnetz, alle Komponenten mit langen Lieferzeiten wurden bereits geliefert, die Projekte schreiten voran und wir arbeiten mit Lieferpartnern im Rahmen bereits angekündigter Vereinbarungen zusammen. Für eine Branche, die zwei Jahre lang vergeblich versucht hat, Strom zu beziehen, ist der entscheidende Unterschied die Infrastruktur, die bereitgestellt und in Betrieb genommen werden kann.

Wertschöpfung durch Infrastrukturbesitz

Das Wachstum der KI-Infrastruktur erfordert Disziplin. Laut einer Gartner-Studie vom Oktober 2026 werden bis zum Jahr 2030 mehr als 80 % der Neocloud-Anbieter ihre unabhängige Geschäftstätigkeit einstellen, sei es durch Übernahme, Partnerschaft oder wirtschaftliches Scheitern. Außerdem schätzt man, dass Investitionen in KI-Infrastruktur von über 3,5 Billionen $ bis Ende 2030 wertgemindert sein könnten, wenn die KI-Anbieter ihr derzeitiges Investitionstempo beibehalten.

Ich würde keine einzelne Prognose als gesichert betrachten. Für Bitzero bedeutet das, Infrastrukturbesitz mit einer sorgfältigen Auswahl von Geschäftspartnern und einer disziplinierten Kapitalallokation zu bündeln. Der Zugang zu Energie und der Grundbesitz bilden unser Fundament. Mit soliden Geschäftsvereinbarungen und einer erfolgreichen Umsetzung wollen wir nachhaltige Wertschöpfung erzielen.

Bitzero besitzt dieses Fundament. Der Standort Namsskogan wird mit Wasserkraft betrieben; 40 MW sind bereits in Betrieb, und die Hochspannungskomponenten mit langen Lieferzeiten für die nächste Entwicklungsphase befinden sich bereits in Norwegen. Mit unserem Standort Kokemäki in Finnland erweitern wir unsere Nutzfläche und Netzanschlussmöglichkeiten; das begünstigt unseren Wachstumsplan. Das Unternehmen hat keine nennenswerten Schulden und keine Belastungen auf seinen Vermögenswerten. Unser Wert liegt in dem, was wir besitzen, nicht in dem, was wir anderen schulden.

Skanska und Vertiv unterstützen die Projektabwicklung

Wir haben auch unsere Kapazitäten gestärkt, um unsere Vermögenswerte in Rechenzentren umzumünzen. Der Aufbau des richtigen Ökosystems aus Technik, Bau und Lieferkette hatte für uns im vergangenen Jahr oberste Priorität.

Unsere Partnerschaften mit Vertiv und Skanska haben wir bereits bekannt gegeben. Vertiv versorgt uns mit entscheidendem Know-how in den Bereichen Energieversorgung und Kühlung, einschließlich Kompetenzen in Design und technischer Planung von KI- und Hochleistungsrechenanlagen. Skanska, eines der größten und traditionsreichsten Bauunternehmen der Region, verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Großanlagenbau und ist bereits in Norwegen vor Ort. Gemeinsam sollen sie uns voraussichtlich in den Bereichen technische Planung, Beschaffung, Bau und Systemintegration unterstützen, damit wir am Standort möglichst bald die Betriebsbereitschaft erreichen.

Für potenzielle Mieter sind wir angesichts dieser Kapazitäten noch besser gerüstet, eine Anlage nach ihren Vorgaben zu planen und zu realisieren. Wir schaffen den Rahmen für die Umsetzung und führen gleichzeitig Verhandlungsgespräche, um die endgültigen Anlagenanforderungen festlegen zu können.

Leasing schafft langfristige Werte

Die Bonitätsabsicherung ist nach wie vor ein zentraler Punkt bei unseren Gesprächen mit potenziellen Mietern. Unser Ziel ist es, Vereinbarungen zu erzielen, bei denen attraktive Konditionen mit Vertragspartnern, die ihren Verpflichtungen auch nachkommen können, gekoppelt werden.

Ein Leasingvertrag schafft nachhaltige Werte, wenn Preisgestaltung, Bonitätsabsicherung und Lieferverpflichtungen auf den Kapitalbedarf zur Leistungserbringung abgestimmt sind. Dieses Prinzip leitet unsere Verhandlungen.

Wir führen diese Gespräche parallel zur Standortentwicklung. Fortschritte bei der Stromversorgungsinfrastruktur und der Projektabwicklung untermauern unser Wertversprechen für potenzielle Mieter, gleichzeitig behalten wir Bonität und Leasingstruktur im Auge.

Im Sinne unserer Aktionäre besteht das Ziel darin, die Fortschritte im Bereich der Infrastruktur in verbindliche Geschäftsvereinbarungen und letztendlich in wiederkehrende Umsätze umzuwandeln. Die Qualität dieser Umwandlung und die daraus resultierende langfristige Wertschöpfung stehen für uns an zentraler Stelle.

Anlieferung von Komponenten bringt die Inbetriebnahme der Stromversorgung voran

Die beiden nachstehend abgebildeten 60-MVA-Transformatoren vervollständigen die Gesamtheit der Hochspannungskomponenten mit langen Lieferzeiten für den Kapazitätsausbau auf bis zu 110 MW. Ihr Eintreffen in Norwegen ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Stromversorgungsinfrastruktur des Standorts Namsskogan.

Der Erhalt der Komponenten versetzt Bitzero in die Lage, die Hochspannungsarbeiten voranzutreiben und Kurs auf eine zeitnahe Inbetriebnahme der Stromversorgung zu nehmen. Diese Entwicklung ist das konkrete Ergebnis der Beschaffungsentscheidungen und Kapitalzusagen, die zu Beginn des Projekts getroffen wurden.

Installation, Prüfung und Inbetriebnahme sind die nächsten Schritte, um mit den vorhandenen Gerätschaften eine entsprechende Stromversorgungskapazität für den Betrieb aufzubauen. Daneben kümmern wir uns intensiv um die Planung und Vermarktung, um die Anlagen für zukünftige Mieter nutzbar zu machen.

Umwandlung von Fortschritt in Shareholder Value

Die Chance für Bitzero ergibt sich aus dem Zusammentreffen dreier Faktoren: einem Markt, der nach Kapazitäten sucht, die tatsächlich bereitgestellt werden können; einem Wertschöpfungspotenzial, das sich hin zu unseren eigenen Anlagen verlagert; und dem Standort Namsskogan, an dem die Hochspannungskomponenten mit langen Lieferzeiten eingetroffen sind und wo auch bereits Partner für den Einbau bereitstehen.

Unser Fokus liegt nun darauf, auf dieser Grundlage möglichst zeitnah verbindliche Mietverträge abzuschließen und gleichzeitig sicherzustellen, dass wir durch die Inbetriebnahme der Infrastruktur zu soliden wirtschaftlichen Bedingungen einen langfristigen Mehrwert für unsere Aktionäre schaffen.

Herzlichen Dank für Ihr anhaltendes Vertrauen in Bitzero. Es liegt nun in unserer Verantwortung, diesen Fortschritt zur Umsetzung, zu unseren Kunden und zu nachhaltiger Wertschöpfung für unsere Aktionäre zu bringen.

Herzlichst Ihr

Mohammed Bakhashwain, Gründer, Chair und Chief Executive Officer, Bitzero Holdings Inc.

Beauftragung eines IR-Dienstleisters

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass der IR-Dienstleister Barchart.com, Inc. („Barchart“) gemäß einem mit 10. November 2026 datierten Auftragsformular (die „Barchart-Vereinbarung“) unter Vertrag genommen wurde. Barchart ist ein Anbieter von Finanzmarktdaten und Mediendiensten mit Firmensitz an der Adresse 222 S. Riverside Plaza, Suite 810, Chicago, Illinois 60606. E-Mail: Impact@barchart.com, Telefon: (866) 333-7587. Im Rahmen der Barchart-Vereinbarung wird Barchart folgende Leistungen erbringen: acht gesponserte Artikel auf Barchart.com; zwölf eigens dafür vorgesehene E-Mail-Aussendungen, die jeweils an rund 100.000 Abonnenten auf Barcharts E-Mail-Liste gesendet werden; zwei Live-Interviews mit dem Unternehmen in Barcharts Profil auf X (vormals Twitter); zwölf Posts auf X, sechs auf Instagram und sechs auf Facebook; sowie 3.000.000 Einblendungen von Display-Werbung auf Barchart.com. Alle Artikel und Werbemittel müssen vor der Veröffentlichung vom Unternehmen genehmigt werden. Die Beauftragung beginnt am 10. November 2026 mit einer ersten Vertragslaufzeit von 90 Tagen, die am bzw. um den 8. Februar 2027 endet. Nach der ersten Vertragslaufzeit kann das Unternehmen die Beauftragung jeweils monatlich verlängern. Das monatliche Honorar beträgt 40.000 USD. Die Barchart-Vereinbarung verlängert sich nicht automatisch. Das Unternehmen bezahlt Barchart für die erste Vertragslaufzeit ein Barhonorar in Höhe von 120.000 USD, das entweder im Voraus oder in drei gleichen monatlichen Raten zu jeweils 40.000 USD zu entrichten ist. Barchart erhält für seine Dienstleistungen keine Wertpapiere des Unternehmens, einschließlich Optionen, als Vergütung. Soweit dem Unternehmen bekannt ist, besitzen weder Barchart noch seine Principals Wertpapiere des Unternehmens und haben auch nicht das Recht oder aktuell die Absicht, solche Wertpapiere zu erwerben. Barchart steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Über Bitzero Holdings Inc.

Bitzero Holdings Inc. ist ein Anbieter von IT-Energie-Infrastruktur und hocheffizienten Energielösungen für Rechenzentren. Geschäftsschwerpunkte des Unternehmens sind die Entwicklung von Rechenzentren, High-Performance Computing (HPC) sowie strategische Partnerschaften im Bereich Rechenzentrums-Hosting. Bitzero Holdings Inc. verfügt mittlerweile über vier Rechenzentrumsstandorte in Nordamerika und den nordischen Regionen, wobei seine nordischen Assets mit sauberen, CO₂-armen Energiequellen versorgt werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bitzero.com.

Kontakt Bitzero

Mohammed Bakhashwain

+44 777 303 0394

investors@bitzero.com

Investor Relations Kontakt Bitzero

Victoria Rutherford

480-625-5772

Victoria@adcap.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze sowie „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des US-amerikanischen „Private Securities Litigation Reform Act“ von 1995 (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, an Begriffen wie „rechnet mit“, „plant“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „Ziel“, „Schwerpunkt“, „Chance“, „möglicherweise“, „wird“, „würde“, „könnte“, „sollte“, „glaubt“, „schätzt“, „kurzfristig“, „Position“, „Potenzial“, „Zielvorgabe“ oder ähnlichen Ausdrücken bzw. deren Verneinungen zu erkennen.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich: der Erweiterung des Standorts Namsskogan auf eine Gesamtleistung von bis zu 110 MW und des Zeitplans hierfür; der Installation, Prüfung, Inbetriebnahme und Stromversorgung der Transformatoren sowie der damit verbundenen Hochspannungsarbeiten und des Zeitplans für die Stromversorgung, einschließlich einer kurzfristigen Stromversorgung; der Fertigstellung der damit verbundenen Umspannwerks- und Netzarbeiten durch den regionalen Betreiber; der erwarteten Rollen und des Arbeitsumfangs von Skanska und Vertiv sowie der von ihnen erwarteten Unterstützung; der Fähigkeit des Unternehmens, Anlagen gemäß den Vorgaben der Mieter zu planen und bereitzustellen; der geschäftlichen Gespräche des Unternehmens mit potenziellen Mietern und des Abschlusses verbindlicher Mietverträge, auch in naher Zukunft; der Bonität der Mieter und der von ihnen zu leistenden Bonitätsabsicherung; der Umwandlung von Fortschritten bei der Infrastruktur in endgültige kommerzielle Vereinbarungen, wiederkehrende Umsätze und langfristigen Shareholder Value; der Entwicklung des Standorts des Unternehmens in Kokemäki, Finnland, und dessen Wachstumsplan; der Zeitpläne des Unternehmens für die Erteilung von Genehmigungen; der Verfügbarkeit und Stabilität der Netzstromversorgung; der Nachfrage nach Rechenzentrumskapazitäten in der nordischen Region; der Trends auf dem US-amerikanischen Rechenzentrumsmarkt, einschließlich der Auswirkungen politischer Entwicklungen und Netzengpässe auf die Entwicklung von Rechenzentren; der Prognosen Dritter bezüglich der Märkte für KI-Infrastruktur und Neocloud; der Strategie des Unternehmens zur Kapitalallokation und zur Auswahl von Vertragspartnern; sowie der von Barchart zu erbringenden Dienstleistungen und des Beginns, der Laufzeit und der Kosten der Barchart-Vereinbarung.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements sowie auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung für angemessen hält, darunter unter anderem: dass die Transformatoren und sonstigen Anlagen innerhalb des erwarteten Zeitrahmens, zu den erwarteten Kosten und ohne Schäden installiert, getestet und in Betrieb genommen werden; dass der regionale Betreiber die erforderlichen Arbeiten an Umspannwerken und am Netz abschließen wird und dass die Netzkapazität wie erwartet zur Verfügung stehen wird; dass alle erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen und Netzanschlussvereinbarungen innerhalb des erwarteten Zeitrahmens eingeholt und aufrechterhalten werden; dass Skanska, Vertiv sowie andere Auftragnehmer und Lieferanten ihre Verpflichtungen wie vorgesehen erfüllen werden; dass qualifizierte Arbeitskräfte, Ausrüstung und Materialien nach Bedarf zur Verfügung stehen werden; dass das Unternehmen Zugang zu ausreichender Finanzierung zu akzeptablen Konditionen haben wird, um die Entwicklung seiner Standorte zu finanzieren; dass die Nachfrage nach KI und Hochleistungsrechenkapazität in der nordischen Region anhalten wird; dass das Unternehmen in der Lage sein wird, endgültige Mietbedingungen, einschließlich Bonitätsabsicherung, mit bonitätsstarken Mietern zu akzeptablen Konditionen und innerhalb des erwarteten Zeitrahmens zu vereinbaren; dass es zu keinen wesentlichen nachteiligen Veränderungen bei den Strompreisen, Baukosten, Wechselkursen oder den wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder regulatorischen Rahmenbedingungen in Norwegen, Finnland, den Vereinigten Staaten oder anderswo kommt; dass Barchart die in der Barchart-Vereinbarung vorgesehenen Dienstleistungen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen erbringt; und dass die in dieser Pressemitteilung genannten Branchendaten und Prognosen von Dritten korrekt sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Verzögerungen, Kostenüberschreitungen, Schäden oder technische Probleme beim Transport, bei der Lagerung, Installation, Prüfung, Inbetriebnahme oder Stromversorgung von Anlagen; Verzögerungen bei netzseitigen Arbeiten oder die Nichtverfügbarkeit von Netzkapazitäten; Verzögerungen bei der Genehmigungserteilung, beim Netzanschluss oder aufgrund regulatorischer Auflagen; das Risiko, dass das Unternehmen keine endgültigen Mietverträge zu akzeptablen Bedingungen, innerhalb der erwarteten Fristen oder überhaupt abschließt; das Kontrahenten- und Mieterkreditrisiko, einschließlich des Risikos, dass Mieter keine angemessene Bonitätsabsicherung bieten können, sowie Risiken im Zusammenhang mit Neocloud-Anbietern, für die externe Analysten eine erhebliche Konsolidierung prognostiziert haben; die Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl von Standorten und potenziellen Mietern; das Leistungsrisiko von Auftragnehmern und Lieferanten; die Verfügbarkeit, die Kosten und der Zeitpunkt der Finanzierung; Veränderungen in der Nachfrage nach Rechenzentrums-, KI- und HPC-Kapazitäten, unter anderem infolge des technologischen Wandels; Wettbewerb durch andere Rechenzentrumsentwickler in der nordischen Region und anderswo; Schwankungen bei Strompreisen, Preisen für digitale Vermögenswerte und Wechselkursen; politische, wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen in Norwegen, Finnland, den Vereinigten Staaten und anderswo; das Risiko, dass Prognosen und Daten Dritter sich als unzutreffend erweisen; das Risiko, dass die Beauftragung von Barchart nicht die beabsichtigten Ergebnisse erzielt oder in den Fokus der Aufsichtsbehörden gerät; sowie die weiteren Risikofaktoren, die im jüngsten Jahresinformationsformular des Unternehmens und im Lagebericht (Management’s Discussion/MD&A) beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F und in anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten Unterlagen, die auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind. Die vorstehende Auflistung von Faktoren ist nicht erschöpfend.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Warnhinweis. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Informationen von Dritten

Diese Pressemitteilung enthält Markt- und Branchendaten sowie Prognosen, die aus Quellen Dritter stammen, darunter CBRE und Gartner. Das Unternehmen hält diese Quellen zwar für zuverlässig, hat die Daten jedoch nicht eigenständig überprüft und kann daher keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernehmen. Prognosen sind naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet und müssen sich nicht unbedingt bewahrheiten.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Bitzero Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,61 % und einem Kurs von 2,50EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 12:31 Uhr) gehandelt.