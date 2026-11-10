Daimler Truck steigert Q3-Gewinn kräftig

Daimler Truck (DE000DTR0CK8) hat in Q3 von der Erholung in Nordamerika profitiert. Das bereinigte EBIT stieg um 73 Prozent auf 1,124 Mrd. Euro. Der Umsatz legte um 20 Prozent auf 11,6 Mrd. Euro zu, blieb aber knapp unter der Analystenerwartung von 11,7 Mrd. Euro. Beim operativen Ergebnis übertraf der Konzern dagegen den Konsens von 1,102 Mrd. Euro. Die bereinigte Umsatzrendite im Industriegeschäft stieg von 6,2 auf 9,1 Prozent. Treiber war Trucks North America: Dort stieg der Absatz um 51 Prozent, die bereinigte Marge erreichte 12,1 Prozent. Der freie Mittelzufluss erhöhte sich auf 974 Mio. Euro; dazu trug auch der Teilverkauf der ARCHION-Beteiligung bei. Für das Gesamtjahr bestätigte Daimler Truck die Prognose der Marge von 7 bis 9 Prozent. Trotz des starken Quartals bleibt Aufholbedarf: Nach neun Monaten lag das bereinigte EBIT 10 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Das Discount-Zertifikat der LBBW mit der ISIN DE000LB6MHZ7 erzielt beim Kaufpreis von 37,50 Euro eine maximale Rendite von 2,50 Euro oder 17,9 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 19.3.27 mindestens auf Höhe des Caps von 40 Euro schließt. Ansonsten gibt’s eine Aktie.

Bonus-Strategie mit 31,2 Prozent Puffer (Juni)

Sofern die Aktie bis zum 18.6.27 nie die Barriere bei 28 Euro verletzt, erhalten Anleger beim Bonus-Cap-Zertifikat der SG (DE000FG8TBV3) den Bonus- und Höchstbetrag von 42 Euro. Beim Preis von 39,25 Euro (Abgeld 3 Prozent) errechnet sich eine Renditechance von 2,75 Euro oder 11,2 Prozent p.a. Im negativen Szenario erfolgt die Lieferung einer Aktie.

Einkommensstrategie mit 12 Prozent Kupon p.a. (September)

Die Aktienanleihe der HSBC mit der ISIN DE000HM7GS26 zahlt einen festen Kupon von 12 Prozent p.a. Durch den Einstieg unter pari steigt die effektive Rendite auf 14,1 Prozent p.a., wenn die Aktie am 17.9.27 über dem Basispreis von 40 notiert. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 25 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 40 Euro).

ZertifikateReport-Fazit: Die Erholung in Nordamerika und steigende Margen eröffnen der Aktie von Daimler Truck weiteres Potenzial. Risiken bleiben die hohe Abhängigkeit vom US-Markt und die konjunkturanfällige Nachfrage. Mit den Anlageprodukten können Anleger bereits von einer Seitwärtsbewegung der Aktie profitieren – inklusive komfortabler Sicherheitspuffer.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler Truck Aktien oder von Anlageprodukten auf Daimler Truck Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de