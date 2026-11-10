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    Russland dominiert Reaktor-Bau weltweit

    Untersuchung

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    Für Sie zusammengefasst
    • Rosatom baut 28 von 73 Reaktoren weltweit
    • China treibt den globalen Ausbau der Atomkraft voran
    • Erneuerbare liefern über ein Drittel des Stroms
    Untersuchung - Russland dominiert Reaktor-Bau weltweit
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Russland dominiert den Bau von Atom-Reaktoren weltweit. Das ist eines der Ergebnisse eines aktuellen Berichts zur Lage der Atomindustrie weltweit, der in Berlin vorgestellt wurde. Der Staatskonzern Rosatom ist demnach der größte Lieferant von Nuklear-Technologie. Das Unternehmen baue 28 von 73 Anlagen, die zum Stichtag 1. Juli im Bau waren. Davon entstünden 21 außerhalb Russlands.

    Beteiligt an Projekten in acht Ländern neben Russland

    Rosatom oder eine seiner Töchter spielt dem Bericht zufolge eine tragende Rolle bei Projekten in Bangladesch, China, Ägypten, Ungarn, Indien, Iran, Türkei und Usbekistan. Allerdings seien die Einkünfte des Staatskonzerns aus Auslandsgeschäften inzwischen wegen westlicher Sanktionen gegen Russland im Zuge seines Angriffskriegs gegen die Ukraine zuletzt gesunken. Zugleich gebe es teils eine enge Zusammenarbeit zwischen Rosatom und westlichen Firmen, insbesondere die Bindungen nach Frankreich seien eng.

    Der globale Zuwachs an nuklearer Kapazität wird laut dem Bericht weiterhin von China getrieben. Weltweit waren am 1. Juli dieses Jahres 411 Reaktoren mit einer Gesamtkapazität von 374,7 Gigawatt (GW) in Betrieb. Da die Hochzeit des Reaktor-Baus in den 1970er Jahren erreicht wurde, liegt das Durchschnittsalter eines Reaktors der Untersuchung zufolge in den Top 5 Atomländern USA, Frankreich, Russland, Südkorea und China inzwischen bei über 32 Jahren.

    Ein Drittel der Stromerzeugung weltweit aus erneuerbaren Quellen

    Der Anteil der Atomkraft an der weltweiten Stromerzeugung sinkt und lag dem Bericht zufolge im vergangenen Jahr bei 8,8 Prozent. Auf Kohle entfielen 32,6 Prozent, auf Gas 21,9 Prozent und auf Öl 2,2 Prozent. Erneuerbare Energien machten zusammen mehr als ein Drittel aus, wovon Wasserkraft mit 13,9 Prozent eine wichtige Rolle spielt. Die Stromerzeugung aus Wind- und Solarkraft liegt auf einem ähnlichen Niveau wie jene aus Atomkraft.

    Der britische Energiewissenschaftler Stephan Thomas warnte vor überzogenen Hoffnungen in Mini-Reaktoren als klimafreundliche Stromerzeuger. "Unter gleichen Bedingungen wird ein kleiner modularer Reaktor teurer sein als ein großer Reaktor". Noch gebe es große Unterschiede bei Kosten und Bau der Anlagen.

    Der "World Nuclear Industry Status Report" wird jährlich von einem internationalen Team aus Wissenschaftlern, Journalisten und anderen Experten erstellt. Es wird unter anderem vom Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung gefördert./hrz/DP/jha







    Verfasst von dpa-AFX
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