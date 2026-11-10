Koalition ringt um Haushalt - mehr Geld für Arbeitsagentur

BERLIN (dpa-AFX) - Das Finanzministerium rechnet im kommenden Jahr mit einem deutlich höheren Finanzbedarf für die Bundesagentur für Arbeit. Aufgrund der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt soll ein Darlehen an die Bundesagentur im Vergleich zur bisherigen Planung um drei Milliarden Euro auf 8,2 Milliarden Euro erhöht werden. Das geht aus der Vorlage des Finanzministeriums von Ressortchef Lars Klingbeil (SPD) zur sogenannten Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses am Donnerstag zum Haushalt 2027 hervor. Die Vorlage liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Weil sich die staatliche Förderung von Elektroautos laut Vorlage deutlich dynamischer entwickelt als bei ihrer Konzeption, soll 2027 mehr Geld fließen als bisher geplant - und zwar fast eine Milliarde Euro mehr. Veranschlagt sind nun Mittel von rund 1,72 Milliarden Euro. Der Fördertopf von insgesamt drei Milliarden Euro soll aber nicht erhöht werden. Die neue E-Auto-Prämie kann seit dem Frühjahr beantragt werden. Damit zeichnet sich ab, dass die Förderung früher endet.