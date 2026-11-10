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    Anthropic vor dem Börsengang: Die Zwei-Billionen-Fantasie verblasst

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    Bei Anthropic wird der Börsengang konkret. Der Claude-Entwickler strebt einen Handelsstart am 19. oder 20. November an. Inzwischen sind auch neue Konditionen bekannt: Die vorgesehene Preisspanne liegt bei 70 bis 78 Dollar je Aktie. Der öffentliche Aktienverkauf könnte bis zu 64,4 Milliarden Dollar einbringen, hinzu kommt eine separate Privatplatzierung über 26 Milliarden Dollar. Das Tempo steigt, doch bei der Bewertung müssen die bisherigen Investoren offenbar Zugeständnisse machen.

    Die vor Monaten diskutierten zwei Billionen Dollar rücken damit in weite Ferne. Selbst die zuletzt erwarteten rund 1,5 Billionen Dollar halten einige Großinvestoren angesichts der Turbulenzen bei KI-Aktien für zu ambitioniert. Die ebenfalls kursierende Bewertung von 1,27 bis 1,45 Billionen Dollar ist denkbar.

    Für den KI-Sektor wird das Debüt zum Test, wie viel Zukunft Anleger noch vorfinanzieren wollen. Ein erfolgreicher Börsenstart würde zunächst zeigen, dass Kapital verfügbar ist. Ob es für die Käufer rentabel eingesetzt wird, entscheidet sich erst danach. Mit Hebelprodukten und Partizipations-Zertifikaten kann man schon im Vorfeld auf den Börsengang spekulieren. Der Tracker lautet CMC00A, ein spekulativer Bull findet sich unter der WKN CMC9FA





    Verfasst von Daniel Saurenz
    Anthropic vor dem Börsengang: Die Zwei-Billionen-Fantasie verblasst Bei Anthropic wird der Börsengang konkret. Der Claude-Entwickler strebt einen Handelsstart am 19. oder 20. November an. Inzwischen sind auch neue Konditionen bekannt: Die vorgesehene Preisspanne liegt bei 70 bis 78 Dollar je Aktie. Der öffentliche …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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