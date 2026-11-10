Die von ZPMC angeführte Smart Port Machinery Alliance berichtet auf der Jahrestagung über eine wachsende Zusammenarbeit in der Branche.

Die im November 2025 gegründete und von ZPMC geleitete Allianz nutzt die etablierte industrielle Basis der Insel Changxing und konzentriert sich auf die Integration von Informationstechnologien der nächsten Generation, einschließlich 5G, künstlicher Intelligenz (KI) und dem Internet der Dinge (IoT), mit Hafenmaschinen. Ziel ist es, Mitgliedern dabei zu helfen, wichtige technische Herausforderungen zu bewältigen, neue Technologien auf den Markt zu bringen und die Zusammenarbeit entlang der Lieferkette zu stärken, den Übergang der Branche hin zu intelligenteren Geräten und Abläufen voranzutreiben und Kunden weltweit qualitativ hochwertige Geräte und Dienstleistungen anzubieten.

SHANGHAI, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Das Jahrestreffen der China (Changxing Island) Smart Port Machinery Industry Alliance fand bei Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. statt. (ZPMC) Hauptsitz. Vertreter der Zulieferer aus 51 Mitgliedsunternehmen nahmen teil, um die Fortschritte der Allianz zu überprüfen und Möglichkeiten für eine engere Zusammenarbeit in der Branche der intelligenten Hafenmaschinen zu erörtern.

Im vergangenen Jahr haben die Mitglieder gemeinsam an folgenden Punkten gearbeitet: Informationsaustausch, Entwicklung gemeinsamer Standards, Übergang zu nachhaltigeren Praktiken, Zusammenführung von Lieferanten und Kunden sowie Geschäftskoordination. Ein von ZPMC angeführtes Branchennetzwerk, das von Zulieferern unterstützt und von Forschungseinrichtungen gefördert wird, hat begonnen, Gestalt anzunehmen, wobei die engere Zusammenarbeit bereits greifbare Ergebnisse hervorbringt.

Diese Zusammenarbeit reichte weit über den Besprechungsraum hinaus. Im Juni veranstaltete die Allianz ihr erstes Branchen-Netzwerktreffen im Changxing Island Reception Center, bei dem Mitgliedsunternehmen wie ABB, Jotun, Nanjing Iron & Steel und Wuxi City Xinhua Lifting Equipment zusammenkamen, um über Kooperationsmöglichkeiten zu sprechen. Das Nationale Ingenieurforschungszentrum für Offshore-Schwerlasthebungs- und Rohrverlegungs-Kernausrüstung von ZPMC war das erste Allianzprojekt, das sich im Industriepark Changxing niederließ.

Auch die Innovationen im Fertigungsbereich haben an Fahrt aufgenommen. ZPMC hat die weltweit erste intelligente Produktionslinie für Containerstreuer in Betrieb genommen, und seine Streuerprodukte gehörten zu den ersten, die eine Zertifizierung für die Kennzeichnung des CO2-Fußabdrucks erhielten. Die Modernisierung der Motoren- und Automatisierungsproduktionslinie von ABB sowie weitere Nachhaltigkeitsinitiativen wurden von People's Daily Online vorgestellt. Dabei wurde hervorgehoben, wie gemeinsame Innovationsbemühungen zu praktischen Fortschritten in der gesamten Branche führen.

Die Allianz hat außerdem spezialisierte Unternehmen aus Bereichen wie Kernkomponenten und Informationssystemen sowie Materialien und umweltverträglichen Beschichtungen aufgenommen und damit ein Netzwerk erweitert, das Gerätehersteller, Komponentenlieferanten und Dienstleister zusammenbringt.

Im Rahmen des Treffens fand auch eine Zeremonie statt, bei der 15 neue Unternehmen in die Allianz aufgenommen wurden und jeweils eine Mitgliedschaftsplakette erhielten. Die Vertreter der Mitgliedsunternehmen tauschten sich außerdem über die wichtigsten Prioritäten für die künftige Zusammenarbeit aus.

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