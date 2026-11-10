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    Elmos Semiconductor rutscht ab und verliert im Monat gut 20 %

    Das bewegt die Anleger

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    Elmos Semiconductor bricht um 6,76 % ein, obwohl der operative Gewinn im dritten Quartal deutlich schneller wächst als der Umsatz.

    Das bewegt die Anleger - Elmos Semiconductor rutscht ab und verliert im Monat gut 20 %
    Foto: Elmos Semiconductor SE

    Der bestätigte Ausblick von Elmos Semiconductor enttäuscht die Erwartungen von Metzler, die bei der Prognose etwas mehr erwartet hatten. Die Aktie dreht nach einem zwischenzeitlichen Tagesplus von 1,85 % deutlich ins Minus. Der Handelsumsatz erreicht bereits das 1,8-Fache des gesamten Vortags.

    Elmos Semiconductor aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 10.11.2026

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Elmos Semiconductor Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -20,04 % hinzunehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,39 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,31 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Elmos Semiconductor einen Anstieg von +20,52 %.

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    Während Elmos Semiconductor deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,32 %.

    Die Aktie von Elmos Semiconductor erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 19,22 %. Über 5 Jahre lag sie bei 22,45 %, über 10 Jahre bei 24,78 %.

    Informationen zur Elmos Semiconductor Aktie

    Elmos Semiconductor entwickelt und vertreibt Mixed-Signal-Chips vor allem für Autos. Zum Portfolio zählen Ultraschall-Sensorik, LED-Treiber und Motorsteuerungen. Bei Chips für Ultraschall-Parkassistenz zählt Elmos zu den führenden Anbietern. Wettbewerber sind Infineon, NXP, STMicroelectronics und Texas Instruments. Differenzierungsmerkmale: hohe Automotive-Spezialisierung, kundenspezifische ASICs und langjähriges Know-how bei der Verbindung analoger und digitaler Funktionen.

    Es gibt 17 Mio. Elmos Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,99 Mrd.EUR € wert.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Elmos Semiconductor?

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,00 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +2,53 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +1,55 %. ON Semiconductor verliert -2,76 % NXP Semiconductors notiert im Minus, mit -0,70 %.

    Elmos schwach - Metzler: Bei Prognose etwas mehr erwartet


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    Gewinn wächst schneller als Umsatz – Cashflow legt kräftig zu


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    Elmos Semiconductor SE: Solides Q3, Aktie weiterhin günstig – KAUFEN


    Elmos hat ein solides drittes Quartal vorgelegt: Der Umsatz lag weitgehend im Rahmen unserer Erwartungen, während die Bruttomarge deutlich positiv überraschte. Höhere F&E-Aufwendungen fingen allerdings einen Teil der positiven Margenüberraschung auf.

    Elmos Semiconductor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,39 %
    1 Monat -20,31 %
    3 Monate -20,04 %
    1 Jahr +28,04 %
    Stand: 10.11.2026, 13:00 Uhr

    Elmos Semiconductor Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Elmos Semiconductor Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Elmos Semiconductor Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Elmos Semiconductor

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    +24,86 %
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    +148,65 %
    +709,63 %
    +412,00 %
    ISIN:DE0005677108WKN:567710
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    Verfasst von Markt Bote
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