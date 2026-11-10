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    Ruhiger Handel - EUR/USD notiert bei 1,12195 USD

    Dollarpreis

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    Kaum Bewegung: EUR/USD pendelt um 1,12195 USD.

    Dollarpreis - Ruhiger Handel - EUR/USD notiert bei 1,12195 USD
    Foto: Aleksandr Grechanyuk - 471523012
    EUR/USD konsolidiert nahezu unverändert bei 1,12195USD befindet sich in einer abwartenden Phase.

    EUR/USD Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,27 %
    1 Monat +0,14 %
    3 Monate -2,83 %
    1 Jahr -2,95 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte EUR/USD bei 1,068126USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 1,12195USD ein Wert von 5.251,95USD geworden – ein Gewinn von +5,04 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Seitwärtsphase des EUR/USD und die jüngste Erholung auf 1,1229 über das Hoch 2024 bei 1,1214. Als nächstes Ziel gilt 1,1250, weitere Widerstände liegen bei 1,1270–1,1280. Unter 1,12 droht ein Rücklauf auf 1,11. Ein Bruch des Mai-Tiefs bei 1,1065 könnte laut Analyse weitere Verluste Richtung 1,09 auslösen.

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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber EUR/USD eingestellt.

    Zur EUR/USD Diskussion

    Informationen zum US-Dollar

    Seit 1785 offizielles Zahlungsmittel der USA, prägt der US-Dollar bis heute die Weltwirtschaft. Der Kurs EUR-USD bestimmt Importpreise, Exportchancen und Rohstoffmärkte wie Öl und Gas. Mit der Einführung des Euro entstand ein starker Gegenspieler. Das Währungspaar EUR-USD gilt deshalb als Barometer für wirtschaftliche Stärke und globale Kapitalflüsse.

    Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    EUR/USD

    -0,08 %
    +0,23 %
    +0,10 %
    -2,87 %
    -2,99 %
    +5,00 %
    -2,32 %
    +3,02 %
    +16,30 %
    ISIN:EU0009652759WKN:965275




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