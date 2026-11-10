Bärenattacke Silber fällt auf 52,31 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 24,30333USD. Heute notiert Silber bei 52,31USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.152,34USD wert – ein Zuwachs von +115,23 %.

Silber bricht kräftig ein:auf 52,31. Händler sprechen von einem klaren Abwärtssignal nach den jüngsten Kursgewinnen.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Silbers Rückgang von 122 auf rund 52 USD und den Performancevergleich mit dem DAX. Diskutiert werden ein möglicher Boden bei 49–50 USD, Rückschlagsrisiken bis 48 USD sowie Widerstände bei 53,50 und 54,60 USD mit möglichem Kursziel 57 USD. Inflationsdaten und erwartete Fed-Zinserhöhungen stehen saisonalen Erholungshoffnungen gegenüber. Zudem geht es um Umschichtungen anhand des Gold-Silber-Verhältnisses.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.