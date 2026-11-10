Rheinmetall weiter erholt von Tief seit Februar 2025

Optimistischer ist Citigroup-Experte Charles Armitage mit einem bestätigten Ziel von 1.374 Euro. Er sieht die Konsensschätzungen für 2030 rund 16 Prozent unter den bislang beibehaltenen Konzernzielen. Beim Kapitalmarkttag am 27. November könnte Rheinmetall diese aber kürzen und den Aktien wieder Schwung geben, solange die neuen, realistischeren Ziele nicht unter den Markterwartungen herauskämen. Bei einer Prognosebestätigung rechnet er mit einer Kursstagnation. Dass Rheinmetall eine Beibehaltung der bisherigen Ziele glaubwürdig begründen könnte, sieht Armitage als eher unwahrscheinlich an./gl/edh/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,50 % und einem Kurs von 866,1 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.221,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 900,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.650,00EUR was eine Bandbreite von +4,58 %/+91,73 % bedeutet.