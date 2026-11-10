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    Rheinmetall weiter erholt von Tief seit Februar 2025

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall-Aktien steigen um 2,8 Prozent
    • Jahresverlust von 44 Prozent hält Aktie am Dax-Ende
    • Analysten senken Kursziele, Citigroup bleibt positiv
    AKTIE IM FOKUS - Rheinmetall weiter erholt von Tief seit Februar 2025
    Foto: Aleksandr Fedosov - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Rüstungskonzerns Rheinmetall haben am Dienstag ihre Erholung fortgesetzt. Mit einem Plus von 2,8 Prozent auf 868,70 Euro entfernten sie sich weiter vom jüngst erreichten Tief seit Februar 2025. Der Jahresverlust von gut 44 Prozent bedeutet aber weiter den letzten Platz im Dax .

    Die Analysten von Berenberg und Jefferies senkten ihre Kursziele. Diese liegen mit 900 beziehungsweise 1.100 Euro aber immer noch knapp bis komfortabel oberhalb des aktuellen Niveaus.

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    Optimistischer ist Citigroup-Experte Charles Armitage mit einem bestätigten Ziel von 1.374 Euro. Er sieht die Konsensschätzungen für 2030 rund 16 Prozent unter den bislang beibehaltenen Konzernzielen. Beim Kapitalmarkttag am 27. November könnte Rheinmetall diese aber kürzen und den Aktien wieder Schwung geben, solange die neuen, realistischeren Ziele nicht unter den Markterwartungen herauskämen. Bei einer Prognosebestätigung rechnet er mit einer Kursstagnation. Dass Rheinmetall eine Beibehaltung der bisherigen Ziele glaubwürdig begründen könnte, sieht Armitage als eher unwahrscheinlich an./gl/edh/jha/

    Rheinmetall

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    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,50 % und einem Kurs von 866,1 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.221,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 900,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.650,00EUR was eine Bandbreite von +4,58 %/+91,73 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob die jüngste Kurserholung nach dem Kurssturz Bestand hat oder weitere Verluste folgen. Einer als günstig bewerteten Aktie stehen Sorgen über Vertrauensverlust und staatliche Risiken gegenüber. Thematisiert werden zudem Pappergers Aktienkäufe, mögliche Überkapazitäten laut BofA sowie Uneinigkeiten über Preise und Leistungsumfang bei Arminius und deren mögliche Folgen für die Finanzplanung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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